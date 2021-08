Bez prądu w śląskim. Gdzie 2.08 są awarie, a gdzie planowe wyłączenia prądu?

Gdzie obecnie (2.08 21:07) nie ma prądu w śląskim?

Mysłowice

Mysłowice ulica Skałki

2.08 od godz. 19:16 do 23:15

Sosnowiec

Sosnowiec ulice Ptasia, Sienna, Gospodarcza

2.08 od godz. 20:19 do 23:30

Tychy

Bieruń Stary, Jajosty, Ściernie

2.08 od godz. 17:26 do 21:45

powiat mikołowski

Orzesze Wiosny Ludów, Rybnicka, Gliwicka, Mikołowska, Rynek, Wawrzyńca i przyległe, Zawada oraz Zawiść

2.08 od godz. 19:27 do 22:00

powiat żywiecki

Pewel Wielka ulice Pudówki, Bigosy, Kotłów, Janiki, Madeje, Garleje, Chałpiska, Jeleśnia ulice Suska, Energetyczna, Buławka, Pyrgiesi ,

2.08 od godz. 18:16 do 21:30

Planowane wyłączenia prądu w śląskim

Bielsko-Biała

Bielsko Biała ulica 13 Zakrętów od ul. Grenady do ul. Pod Kasztanem wraz z numerem 164, Pod Kasztanem od ul. 13 Zakrętów do numeru 83 i 83A ,

3.08 od godz. 8:30 do 14:00

Bielsko Biała ulica Kaszubska od stacji transformatorowej do ul. 13 Zakrętów, 13 Zakrętów od ul. Pod Dębem do ul. Grenady wraz z Domem Opieki nr 105, Grenady od ul. 13 Zakrętów do nr 45,

3.08 od godz. 8:30 do 9:30