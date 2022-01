Bez prądu w śląskim. Gdzie 24.01 są awarie, a gdzie planowe wyłączenia prądu?

Gdzie mogą wystąpić wyłączenia prądu w śląskim 24.01? Przedstawiamy spis miejsc, w których planowane są wyłączenia prądu w ciągu najbliższych dni. Brak prądu może być irytujący, dlatego warto na ten czas znaleźć sobie odpowiednie zajęcie, które nie będzie wymagało korzystania z energii elektrycznej. Przyczyną wyłączenia prądu najczęściej są budowy, remonty oraz modernizacje sieci. Dobrze jest przygotować się na tego typu wyłączenia prądu w śląskim. Gdzie i kiedy nie będzie prądu?

Planowane wyłączenia prądu w śląskim Bielsko-Biała Bielsko-Biała ulica Srebrna, Ciasna, Pocztowa nr 22, 24, 28a, 11a, 16 do nr 35,

26.01 od godz. 8:30 do 11:30 Bielsko Biała ulica Bukietowa od przejazdu kolejowego do nr 22, Wyzwolenia od ul. Bukietowej do nr 105a,107,

27.01 od godz. 8:00 do 9:00 Bielsko Biała ulica Bukietowa od przejazdu kolejowego do nr 22, Wyzwolenia od ul. Bukietowej do nr 105a,107,

27.01 od godz. 17:00 do 18:00 Bielsko-Biała ulica Dziewanny nr 74, 76,

28.01 od godz. 8:00 do 15:00 Częstochowa ul. Pawia od nr 11 do nr 11C i od nr 6 do nr 18B oraz nr 22

ul. Flisacka

ul. Odrodzenia nr 4

25.01 od godz. 8:00 do 16:00 Dąbrowa Górnicza ul. Piłsudskiego nr. 20, 24 (Zespół Szkół nr 2 + basen), 28 (Przedszkole nr 32), 28a.

25.01 od godz. 8:00 do 15:00

ul. Krakowska 139/159 - ROD

25.01 od godz. 8:00 do 18:00 ul. Kawalerzystów nr 4, 5

26.01 od godz. 9:00 do 17:00 Dąbrowa Górnicza ul. Wojska Polskiego 49.

26.01 od godz. 9:00 do 15:00 ul. Nowobialska 3

ul. Okulickiego nr 92

27.01 od godz. 8:00 do 16:00 Dąbrowa Górnicza - Biblioteka Publiczna ul. Kościuszki, Pawilon ul. Kościuszki 27, Kiosk i parking przy Bibliotece ul. Kościuszki.

27.01 od godz. 8:00 do 15:00 Gliwice Gliwice: Centaura, 23.

24.01 od godz. 8:00 do 14:00 Gliwice: Stefana Żeromskiego, od 58A do 58D i od 73A do 73B.

24.01 od godz. 8:30 do 13:00

Gliwice: Biegusa, 72, 74, 76.

25.01 od godz. 8:00 do 15:00 Gliwice: Tylna, 12, 14, 16, Władysława Sikorskiego, 68, Młodzieżowa, 1, 3, Stefana Żeromskiego, od 37 do 71 i od 32 do 54, Jedności, od 17 do 35.

26.01 od godz. 8:30 do 13:00

Gliwice: Czapli, od 20 do 30, Czajki, od 1 do 9 i od 2 do 30, Cyraneczki, 1.

27.01 od godz. 8:00 do 15:00 Gliwice: Strzelnicza, 1, 3, 5, 63, 67, 69, 71 garaże i

Kościół pw. Miłosierdzia Bożego.

28.01 od godz. 7:00 do 15:00 Gliwice: Lipowa, od 25 do 27, Romualda Traugutta, od 15 do 17, Opolska, od 19 do 27, Jarosława Dąbrowskiego, od 2 do 10.

28.01 od godz. 8:00 do 16:00 Gliwice: Młodzieżowa, od 2 do 6A, Stefana Żeromskiego, 30, 31, Jana Kasprowicza, 39, 41, 44.

28.01 od godz. 8:30 do 13:00 Jastrzębie-Zdrój Jastrzębie-Zdrój: Majowa, od nr 6 do 17.

25.01 od godz. 7:00 do 14:00 Jastrzębie-Zdrój: Cieszyńska, od nr 33 do 60.

26.01 od godz. 7:00 do 14:00

Jastrzębie-Zdrój: 1 Maja, od Nr 34 do 38, Witczaka od Nr 3 do 5.

27.01 od godz. 8:00 do 16:00 Jastrzębie-Zdrój: Partyzantów, od Nr 2 do 58, Powstańców od 1 do 10.

27.01 od godz. 8:00 do 15:00 Jastrzębie-Zdrój: Górna, nr 3A oraz posesja bez numeru zasilana z ZK nr GLW126546.

28.01 od godz. 7:00 do 14:00 Jastrzębie-Zdrój: Mikołaja Witczaka, od 4 do 6.

28.01 od godz. 8:00 do 15:00 Katowice Katowice: ks. dr. Stanisława Wilczewskiego, 32 - 46, 27 - 43.

25.01 od godz. 8:00 do 15:00

Katowice: Rynek, pawilon, kawiarnia.

26.01 od godz. 11:00 do 14:00 Katowice: gen. Józefa Hallera, od 7 do 13 a nr nieparzyste i od 28 do 42 a nr parzyste, Konna 2.

27.01 od godz. 7:00 do 14:00

Katowice: Koszalińska, od 2 do 18 nr parzyste, Słupska nr 9, 11, 13.

27.01 od godz. 8:00 do 13:00 Katowice: Marcina Radockiego, nr 248, 280.

27.01 od godz. 8:00 do 12:00 Katowice: Marcina Radockiego, nr 282.

27.01 od godz. 11:00 do 15:00 Mysłowice Mysłowice ul. Ofiar Września Nr9F

24.01 od godz. 9:00 do 13:00 Mysłowice ul. Plebiscytowa od Nr51 do Nr93, ul. Plebiscytowa od Nr64 do Nr138, ul. Krasowska 16,18, ul. Krasowska ZK-Nr BDJ/137231 ; ZK- NrBDJ126921, ul. Plebiscytowa Przepompownia

25.01 od godz. 9:00 do 13:30 Mysłowice ul. Kotarbińskiego Nr 10-12

26.01 od godz. 8:00 do 14:00 Ruda Śląska Ruda Śląska: Edmunda Kokota, od 162 do 162D.

25.01 od godz. 8:00 do 12:00 Ruda Śląska: Żwirki i Wigury, 1 Maja od 194 do 198 i 201, Magdziorza 1.

26.01 od godz. 8:00 do 13:00

Ruda Śląska: Kurpiowska, Pakuły od 11 do 29 i od 18 do 20, Lexa 14 i od 15 do 19A, Sokolska od 1 do 9.

26.01 od godz. 8:00 do 14:00 Ruda Śląska: Wawrzyna Kałusa, od 1 do 3, 1 Maja od 202 do 206, Wiejska.

27.01 od godz. 8:00 do 15:00 Ruda Śląska: Wawrzyna Kałusa, od 1 do 3, 1 Maja od 202 do 206, Wiejska.

28.01 od godz. 8:00 do 15:00

Ruda Śląska: Tylna.

29.01 od godz. 8:00 do 15:00 Rybnik Rybnik: Pryszczyny, cała ulica, Chwałęcicka, cała ulica, Wodnika, cała ulica, Pilchowicka, 7-19, 16-18, Cystersów, cała ulica.

24.01 od godz. 8:00 do 16:00 Siemianowice Śląskie Siemianowice Śląskie: Michałkowicka, nr 51, 55, 57, 75.

26.01 od godz. 8:00 do 11:00

Sosnowiec Sosnowiec ul. Braterstwa Broni 15B (ZK3843)

24.01 od godz. 8:00 do 16:00 Sosnowiec ul. Jana Matejki 49, 51

25.01 od godz. 8:00 do 14:00 Sosnowiec ul. Limbowa dz.1050/2 (ZK3328), Limbowa 14

25.01 od godz. 8:00 do 15:00 Sosnowiec ul. Blachnickiego 3 ZK 1693 Kiosk Ruchu

27.01 od godz. 8:00 do 14:00 Sosnowiec ul. Aleja Zagłębia Dąbrowskiego ZK 4551, ZK 6128, ZK 6129 ZK 6130

27.01 od godz. 8:00 do 16:00 Sosnowiec ul. Mielecka ZK Garaże ul. Paderewskiego ZK Garaże ZK 2354 Przepompownia Ścieków

28.01 od godz. 8:00 do 14:00 Tychy Tychy: Hetmańska, 17.

24.01 od godz. 8:30 do 15:00 Tychy: Władysława Sikorskiego, kompleks sportowy POAPROCANY.

25.01 od godz. 7:00 do 15:00 Tychy: Przemysłowa, garaże obok nr 38.

25.01 od godz. 8:30 do 14:00

Tychy: Katowicka, 14.

26.01 od godz. 7:00 do 15:00 Tychy: Wierzbowa, nr 2,4,5,7,11, Szkolna, 116, Wiejska, od nr 79 do nr 103.

27.01 od godz. 7:00 do 15:00 Tychy: Rymarska, 70, 72, plac budowy.

28.01 od godz. 7:00 do 15:00 Tychy: Elfów, od 20 do 26, Stefana Grota-Roweckiego, od 24 do 28.

28.01 od godz. 8:30 do 13:00

Zabrze Zabrze: Franciszkańska, od 23 do 31, Gdańska od 23 do 31.

24.01 od godz. 8:00 do 12:00 Zabrze: Konrada Sitki, od 46 do 66 i od 47 do 61, Mała 18.

25.01 od godz. 8:00 do 14:00 Zabrze: Michała Ossowskiego, 12, Moniuszki od 2 do 10A, Mickiewicza od 70 do 82 i od 85 do 99.

27.01 od godz. 8:00 do 14:00

powiat bielski Biery ulica Nadbrzeżna od nr 112 do nr 229, Stawowa, Rolnicza, Klubowa od ul. Nadbrzeżnej do nr 219, Słoneczna od ul. Nadbrzeżnej do nr 347, Sportowa nr 320,

24.01 od godz. 8:00 do 15:30 Jaworze ul. Astrów, Storczyków do ul. Krótkiej, Wiśniowa do ul. Malinowej, Willowa, Bażantów, Łukowa, Średnia do nr 13, Górska do nr 14 i od ul. Podgórskiej, Morelowa, Podgórska, Świerkowa, Wapienicka od stacji transformatorowej do nr 291, Krokusowa, Romantyczna,

Bielsko-Biała ul. Jaworzańska do nr 181,

24.01 od godz. 8:00 do 9:30 Bielsko Biała ulica Potok nr 79A, 79B,

24.01 od godz. 8:00 do 15:00 Iłownica ulica Jana Sarkandra, Młyńska, Skoczowska, Polna, Kwiatowa.

25.01 od godz. 8:00 do 15:00 Porąbka ulica Bielska, Zakole.

25.01 od godz. 8:00 do 13:00

Czechowice-Dziedzice ul. Szwajcarska Dolina nr 33 a, b, c, d, e oraz budynek zasilony ze złącza kablowego ZK15753,

25.01 od godz. 9:00 do 13:00 Jaworze ul. Astrów, Storczyków do ul. Krótkiej, Wiśniowa do ul. Malinowej, Willowa, Bażantów, Łukowa, Średnia do nr 13, Górska do nr 14 i od ul. Podgórskiej, Morelowa, Podgórska, Świerkowa, Wapienicka od stacji transformatorowej do nr 291, Krokusowa, Romantyczna,

Bielsko-Biała ul. Jaworzańska do nr 181,

25.01 od godz. 13:00 do 14:30

Jaworze ulica Myśliwska od nr 39 do 665, Jeżynowa, Mała,

26.01 od godz. 8:00 do 15:00 Zasole Bielańskie ulica Piękna, Wrotnowska.

Zasole ulica Jagiełły, Armii Krajowe.

26.01 od godz. 8:30 do 15:00 Jasienica ulica Strumieńska nr 1025,

27.01 od godz. 8:00 do 15:00 Wilkowice ul. Zamknięta, Do Boru od ul. Gołębiej do nr 9 i nr 22, Dworcowa nr 3, 16, 18, 20, Wyzwolenia od ul. Grabeczni do ul. Gołębiej, Pochyła, Gołębia od ul. Wyzwolenia do nr 9,

27.01 od godz. 8:30 do 13:30

powiat bieruńsko-lędziński Lędziny: Folwarczna, 44.

24.01 od godz. 7:00 do 15:00 powiat będziński Dąbrowa Górnicza Marianki - Odbiorcy zasilani ze złącza kablowego nr ZK 2318

26.01 od godz. 8:00 do 16:00 Karsów od nr 24, 26 do nr 44, 55

27.01 od godz. 7:00 do 15:00 Wojkowice ul. Gierymskiego, Firmy przy tej ulicy

27.01 od godz. 8:00 do 15:00 Zakłady Mięsne Blochel

28.01 od godz. 9:00 do 14:00 powiat cieszyński Chybie ulica Sienkiewicza od ulicy Skośnej do numeru 34, Skośna 28, 30

24.01 od godz. 8:00 do 15:00 Mnich ulica Ogrodnicza od ul. Rolnej do ul. Wojska Polskiego, Rolna, Broniewskiego od ul. Wojska Polskiego do ul. Kolorowej, Wojska Polskiego od ul. Kolorowej do stawu, Kolorowa od ul. Wojska Polskiego do ul. Zaciszna, Rodzinna.

25.01 od godz. 7:30 do 10:00

Mnich ulica Ogrodnicza od ul. Rolnej do ul. Wojska Polskiego, Rolna, Broniewskiego od ul. Wojska Polskiego do ul. Kolorowej, Wojska Polskiego od ul. Kolorowej do stawu, Kolorowa od ul. Wojska Polskiego do ul. Zaciszna, Rodzinna.

25.01 od godz. 12:00 do 16:00

Goleszów ulica Makowa, Radoniowa, Ustrońska, Wałowa, Kamieniecka, Spółdzielcza, Miodowa, Astrów

26.01 od godz. 7:00 do 9:00 Cieszyn ulica Moniuszki 14 (blok)

26.01 od godz. 8:00 do 14:00 Pruchna ulica Majowa, Spółdzielcza, Zebrzydowicka, Gawliniec

26.01 od godz. 8:00 do 14:00 Pruchna ulica Brzozowa, Bukowa, Gawliniec, Sosnowa.

26.01 od godz. 8:00 do 16:00 Goleszów ulica Makowa, Radoniowa, Ustrońska, Wałowa, Kamieniecka, Spółdzielcza, Miodowa, Astrów

26.01 od godz. 13:00 do 15:00 Zebrzydowice: Wojska Polskiego, nr 31 i nr 33.

27.01 od godz. 7:00 do 14:00

Chybie ulica Bielska 32, Bieniowiecka.

27.01 od godz. 8:00 do 13:00 Wisła ulica Głębce, Kasztanowa

27.01 od godz. 8:00 do 14:00 Ustroń ulica Kręta, Górna,

28.01 od godz. 8:00 do 15:00 Hażlach ulica Cicha, 5, 7,16, 26, Miodowa, Kostkowicka 114, 127, Kręta 47, Leśna 73

28.01 od godz. 8:30 do 14:00 powiat częstochowski Biskupice, ul. Kościelna, ul. Krótka, ul. Szkolna, ul. Zrębska od 1 do 35, ul. Chorońska od 8 do 89.

24.01 od godz. 8:30 do 11:00 Zrębice, ul. Janowska, ul. Główna od 1 i 2 do 18 i 25.

24.01 od godz. 11:00 do 14:00 Stanisławice, ul. Partyzantów.

26.01 od godz. 7:30 do 16:30 Mstów, ul Słowackiego 7, 11 i 13.

27.01 od godz. 8:00 do 13:00

Wikłów, plac budowy autostrady.

28.01 od godz. 8:30 do 12:00 Lipicze, Zakład Kamieniarski.

28.01 od godz. 11:00 do 15:00 powiat gliwicki Knurów: Bojowa, 10c, 12a i 12c.

27.01 od godz. 7:00 do 15:00

powiat kłobucki Grodzisko, ul. Słoneczna, ul. Ogrodowa od 112 do 126..

26.01 od godz. 8:00 do 15:00 Grodzisko, ul. Słoneczna.

26.01 od godz. 8:00 do 15:00 miejscowość Kostrzyna, od nr 36 do 59.

28.01 od godz. 8:00 do 15:00 powiat lubliniecki Wędzina, ul. Szklarska, ul. Długa nr 29, 30, 31, 36, ul. Szkolna nr 4, 6, 11.

24.01 od godz. 8:30 do 14:00 Gmina Ciasna - Cała miejscowość Marce. Kowie ul. : Lompy od nr 24 do nr 26, Muzealna od nr 1 do nr 17 oraz nr 23 i nr 25 oprócz nr : 12, 14 i 16. Wedzina ul. : Lompy od nr 8 do nr 22a i od nr 11 do nr 21, Łąkowa , Szkolna + były PGR, Wyzwolenia nr 2.

27.01 od godz. 8:30 do 14:00

powiat mikołowski Mikołów: Konstantego Damrota, od 26 do 36.

27.01 od godz. 8:00 do 15:00 powiat myszkowski Poraj, ul. Mokra, ul. Dębowa, ul. Kolejowa od 27 do 58.

26.01 od godz. 8:00 do 16:00 powiat pszczyński Pszczyna: Skowronków, 16a.

25.01 od godz. 7:00 do 14:00 Warszowice: Stawowa, od 1 do 41, Poprzeczna od 1do 29, Śląska 10 - 11.

25.01 od godz. 8:00 do 14:00 Kobiór: Promnicka, od nr 1 do nr 23 oraz od nr 6 do nr 8, Rodzinna, nr 169.

26.01 od godz. 8:00 do 14:00 Wola: Międzyrzecka, 10A (Firma Immobilien), Pszczyńska, 12 (CPN), 1B (hala produkcyjna), przepompownia.

26.01 od godz. 8:30 do 12:00

Ćwiklice: Aleksandra Zawadzkiego, od nr 53 do nr 85 oraz od nr 60 do nr 84, Spokojna, nr 2 i 2 A.

27.01 od godz. 8:00 do 14:00

Pszczyna: Marii Skłodowskiej-Curie, od nr 46 do nr 66, Szafirowa, 1 i 3, Srebrna, 4 i 2.

27.01 od godz. 8:30 do 14:30 Studzionka: Karolinki, od nr 1 do nr 9C oraz od nr 2 do nr 18, Robotnicza, od nr 67 do nr 77.

27.01 od godz. 8:30 do 15:00 Krzyżowice: Śląska, od Nr 9 do 26, Główna, Kuboszka od Nr 10 do 26, Szkolna od Nr 56 do 79.

28.01 od godz. 8:00 do 15:00 Rudołtowice: Wolności, od nr 97 do nr 105 oraz od nr 60 do nr 84, Aleksandra Zawadzkiego, od nr 114 do nr 118 oraz od nr 115 do nr 121.

28.01 od godz. 8:00 do 14:00 Frydek: Myśliwska, 8 i 12A, Miodowa, 42, 52, Sportowa, od nr 3 do nr 33 (30C) oraz od nr 8 do nr 20, Nowa Wieś, od nr 34 do nr 68 oraz od nr 33 do nr 37.

28.01 od godz. 8:30 do 15:00

Warszowice: Pszczyńska, od Nr 117 do Nr 149.

28.01 od godz. 9:00 do 11:00 powiat raciborski Kobyla: Leśna, od 2 do 18 parzyste i nieparzyste, Wypoczynkowa, cała, Polna, cała, Główna, 63, Brzozowa, cała, Willowa, cała, Kościelna, 4.

24.01 od godz. 8:00 do 16:00 Racibórz: Głubczycka, budynki pomiędzy nr 11 a 15, Cegielniana, budynki pomiędzy nr 1 a 7, Mikołaja, budynki po lewej stronie ulicy wjeżdżając od strony Ronda Solidarności.

25.01 od godz. 7:30 do 13:00

Strzybnik: Słoneczna.

27.01 od godz. 8:00 do 13:00 Racibórz: Wschodnia, od 1 do 30 parzyste i nieparzyste, Hulczyńska, 1, 2, 12, Kręta, od 1 do 27A parzyste i nieparzyste, Barbary, cała.

27.01 od godz. 8:00 do 13:00 Kobyla: Rzeczna, od 1 do 6 parzyste i nieparzyste, Topolowa, cała, Kuliga, od 1 do 7, Polna, 1 i 2, Główna, od skrzyżowania z ul. Spacerową do 132 parzyste i nieparzyste, od 20 do 72 parzyste i nieparzyste, Poprzeczna, cała, Budzińska, cała, Spacerowa, cała, Kościelna, 6.

27.01 od godz. 8:00 do 16:00

Strzybnik: Strzybniczek, cały.

28.01 od godz. 8:00 do 10:00 powiat rybnicki Gaszowice: Wiejska, 23 do 29, Łąkowa, 1, 1A, Kolejowa, 1 do 34.

27.01 od godz. 8:00 do 12:00 Szczejkowice: Leśna, od 1 do 13, Rybnicka, od 11.

27.01 od godz. 8:00 do 14:00 powiat tarnogórski Radzionków: Zofii Nałkowskiej, 37, Szybowa.

24.01 od godz. 8:00 do 16:00 Tarnowskie Góry: Stefana Żeromskiego, 19, 19A, 21 i powyżej do nr. 33.

25.01 od godz. 8:00 do 16:00 Tarnowskie Góry: Bażantów, od 10 do 14.

25.01 od godz. 8:00 do 16:00 Tarnowskie Góry: Westerplatte, Jagodowa 116 do 186, od 95 do 125, Szczytowa, Okrężna, Siwcowa od 1 do 21, 2, 4, , Kanałowa od 1 do 13, od 2 do 10.

27.01 od godz. 9:00 do 15:00

powiat wodzisławski Rydułtowy: Niwki, 1 do 27, Wspólna, 2 do 22, Raciborska, 453, 511, Pietrzkowicka, 1 do 30.

25.01 od godz. 8:00 do 15:00

powiat zawierciański Mikołajewice.

24.01 od godz. 8:00 do 16:00 Zawiercie ul. Wojska Polskiego nr 48, 48 A, Zachodnia, Cerefisko

25.01 od godz. 7:00 do 15:00 Wilków.

25.01 od godz. 8:00 do 16:00 Żory Żory: Spółdzielcza, 1 do 5, Józefa Mikołajca, cała ulica, Główna, 1 do 32, Familijna, cała ulica, Biesiadna, 3 do 33.

26.01 od godz. 8:00 do 9:00 powiat żywiecki Żywiec ulica Jaworowa 30B.

24.01 od godz. 8:00 do 14:00 Słotwina ulica Łabędzia 11.

25.01 od godz. 8:00 do 15:00 Łękawica ulica Akacjowa 8.

25.01 od godz. 8:00 do 14:00

Rychwałd ulica Beskidzka budynki od nr 74 do 124, Południowa, Witalowa, Kwiatowa, Kasztanowa, Zielona budynki od nr 1 do 5

26.01 od godz. 8:00 do 13:00 Twardorzeczka Gruby ulica Widokowa od stacji transformatorowej w kierunku Góry do numery 206 i 217 z przyległymi ulicami, Kryształowa od skrzyżowania w kierunku Radziechów.

26.01 od godz. 8:00 do 15:00 Żywiec ulica Królowej Jadwigi domki kampingowe, przepompownia ścieków, obiekty zasilane ze złączy kablowych nr ZK1369, ZK11005, ZK11004, ZK11003 i ZK10919

26.01 od godz. 8:00 do 14:00 Jeleśnia ulica Pyrgiesów budynki od nr 2 do 20 oraz obiekty zasilane ze złączy kablowych nr ZK6935 i ZK4828

28.01 od godz. 8:00 do 14:00

Skąd bierzemy informacje o wyłączeniach prądu? Informacje o planowanych wyłączeniach prądu i awariach pochodzą ze stron operatorów energii elektrycznej w Polsce: Enea Operator

Energa Operator

PGE Dystrybucja

Tauron Dystrybucja Gdzie zgłosić brak prądu? Brak prądu możesz zgłosić pod numerem 991. Połączenie jest bezpłatne, awarie można zgłaszać całą dobę. Przed sięgnięciem po telefon, koniecznie sprawdź bezpieczniki w swoim mieszkaniu. Jeśli mieszkasz w bloku, upewnij się, że prądu na ma też na klatce schodowej. W przypadku domów, zapytaj sąsiadów, czy także nie mają energii elektrycznej. Na naszej stronie, bądź na stronach operatorów energii elektrycznej, możesz sprawdzić, czy operatorzy już wiedzą o awarii.

Dlaczego dostawcy energii elektrycznej planują wyłączenia prądu? Dostawcy energii elektrycznej często planują wyłączenia prądu z powodu: modernizacji sieci energetycznej

przyłączania nowej sieci energetycznej

konserwacji sieci transformatowej

remonty Pozostałe wyłączenia prądu Czasami może zdarzyć się tak, że brak prądu równa się awarii sieci energetycznej. Powodów może być wiele - uszkodzenia spowodowane przez człowieka, warunki pogodowe lub wybite bezpieczniki w instalacji domowej. Podajemy następujące przypadki: burza

powalone drzewo

silny wiatr

opady śniegu

szadź

kradzież przewodów przez złodzieja

wysiadanie bezpieczników

prace budowlane Co to jest prąd elektryczny? Prąd elektryczny jest ukierunkowanym przepływem ładunków elektrycznych. Rozróżniamy prąd stały i zmienny. Rozróżniamy prąd stały, zmienny i przemienny. Prąd przemienny jest wykorzystywany w sieciach energetycznych i jest rodzajem prądu okresowo zmiennego. Jego wartości chwilowe naprzemiennie wyrażają wartości dodatnie i ujemne, które zmieniają się z daną częstotliwością i okresowo. Czym się zająć, kiedy nie ma prądu w mieszkaniu? gry planszowe

rozmowa z domownikami

segregowanie ubrań

porządki w szafie

sen

czytanie książek Brak prądu - co robić, kiedy nie ma prądu? nie ma prądu w mieszkaniu - dobrze jest sprawdzić korki. Następnie warto sprawdzić, czy jest prąd na ulicy i na klatce

nie ma prądu na klatce schodowej - trzeba skontaktować się z administratorem budynku lub właścicielem

nie ma prądu w sąsiednich mieszkaniach i domach - trzeba kontaktować się ze swoim dostawcą energii elektrycznej Dobrze jest odpowiednio przygotować się na nagły brak prądu i mieć przygotowane na wszelki wypadek świece i latarki zasilane bateriami, ponieważ przerwy w dostawie prądu mogą pojawić się w godzinach wieczornych.

