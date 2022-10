Bezpieczna droga do szkoły? Rodzicu! Poznaj 10 złotych zasad bezpiecznej drogi dziecka do szkoły i przypominaj mu o nich każdego dnia!

Dla rodziców, którzy codziennie odwożą swoje dzieci na lekcje, bezpieczeństwo w drodze jest bardzo ważne. Szczególną uwagę na kwestie związane z bezpiecznym podróżowaniem do szkoły muszą jednak zwrócić opiekunowie dzieci pokonujących samodzielnie drogę do placówki.

Legitymacja szkolna - czy trzeba o niej pamiętać?

Zwykle przed wyjściem do szkoły uczeń pakuje do plecaka książki, zeszyty czy też drugie śniadanie, jednak często zapomina o dokumentach. Gdy dziecko podróżuje koleją, czy autobusem równie ważne jest, aby spakowało legitymację szkolną. To nie tylko podstawowy dokument tożsamości każdego ucznia, ale również potwierdzenie uprawnień do zniżek na przejazd. Nie zapomnijmy uświadomić dziecku, że podróż pociągiem bez ważnego biletu lub dokumentu potwierdzającego ulgę jest niedozwolona i może być ukarana wysoką opłatą.

Oczekując na środek transportu...

Co jest najważniejsze podczas podróży do szkoły komunikacją publiczną? Dojeżdżając autobusem, tramwajem, metrem czy pociągiem – szczególną ostrożność należy zachować podczas oczekiwania na pociąg na stacji kolejowej czy stacji metra. Każde dziecko podróżujące tymi środkami transportu musi posiadać wiedzę, co oznacza żółta linia namalowana wzdłuż peronu czy przystanku, zwana linią bezpieczeństwa. Rodzice powinni wytłumaczyć dzieciom, że tej linii nie należy przekraczać do momentu, gdy pociąg zatrzyma się i otworzą się drzwi. Pojazd szynowy, który wjeżdża na peron z dużą prędkością, powoduje podmuch wiatru, przez który można stracić równowagę i wpaść na tory. Na stacjach kolejowych ulokowane są również urządzenia pod napięciem elektrycznym, do których dzieci nie powinny się zbliżać.