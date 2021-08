Bilety lotnicze będą droższe. Przedstawiciele branży piszą do premiera

NOWE Mandat 500 zł za jazdę na zielonej strzałce? Tak, o ile nie zahamujesz do zera. Kierowcy ignorują ten przepis

Mandat w wysokości 500 złotych - to konsekwencja nieprawidłowego manewru na skrzyżowaniu, gdzie sygnalizacji świetlnej towarzyszy zielona strzałka do warunkowego skrętu. Jak się okazuje, kierowcy niekoniecznie sobie radzą z tym manewrem. Zdecydowana większość na zielonej strzałce nie hamuje do zera. Przypomnijmy, że działa ona podobnie, jak znak "STOP".