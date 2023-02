Biżuteria w PRL-u do kupienia w Śląskiem. Kolczyki, naszyjniki, korale czy broszki cieszą ogromnym zainteresowaniem kolekcjonerów. Zobacz! Monika Jaracz

Biżuteria w PRL-u do kupienia w Śląskiem. Kolczyki, naszyjniki, pierścionki, korale, bransoletki czy broszki cieszą ogromnym zainteresowaniem wśród kolekcjonerów, którzy gromadzą je z wielkim sentymentem. Wystawione na sprzedaż ozdobne dodatki to między innymi popularne kilkadziesiąt lat temu klipsy, które kobiety nosiły zamiast tradycyjnych kolczyków. Jednym z ulubionych elementów biżuterii były też rozmaite korale – perłowe, bursztynowe albo z kamieniami, a do tego w różnych kolorach oraz długości czy też z niejednakowej grubości koralikami. Perły, bursztyny czy kamienie zawarte były także w kolczykach, pierścionkach, broszkach, a także tworzyły ciekawe bransoletki. Nie brakowało też skórzanych klipsów oraz broszek, a wisiorki zawieszano nie tylko na łańcuszkach, ale również rzemykach. W biżuterii w czasach PRL-u wykorzystywano najczęściej motywy roślinne, kwiatowe – zazwyczaj różyczki, a ponadto kokardki, serduszka oraz figury geometryczne. Zobacz, co kiedyś było modne!