Boże Ciało 2022 w parafii bł. Karoliny w Tychach. Z wiarą, nadzieją, miłością i jednością. Zobaczcie zdjęcia

W parafii bł. Karoliny w Tychach na każdym ołtarzu był tylko jeden wyraz: Wiara, Nadzieja, Miłość i Jedność.

- Przez wiarę, nadzieję doszliśmy do miłości – powiedział ks. Grzegorz Szmatloch przy trzecim ołtarzu i m.in. przytoczył słowa znanej piosenki; „Miłość to nie pluszowy miś ani kwiaty/ To też nie diabeł rogaty/ Ani miłość, kiedy jedno płacze/A drugie po nim skacze/ Miłość to żaden film w żadnym kinie/ Ani róże, ani całusy małe duże/ Ale miłość, kiedy jedno spada w dół/ Drugie ciągnie je ku górze”.