Brak prądu w śląskim. Sprawdź gdzie 23.03 będą planowane wyłączenia prądu, a gdzie awarie

Gdzie planowane są wyłączenia prądu w śląskim (23.03)? Warto wiedzieć, kiedy może to nastąpić w twojej okolicy. Przyczyną wyłączenia prądu są najczęściej remonty, budowy lub modernizacje sieci. Dobrze jest przygotować się na tego typu sytuacjew śląskim. Przedstawiamy spis miejsc, gdzie planowane są wyłączenia prądu w śląskim Brak prądu może być denerwującym zjawiskiem, dlatego warto znaleźć sobie zajęcie na ten czas, które nie wymaga użycia energii elektrycznej.

Gdzie obecnie (23.03 22:09) nie ma prądu w śląskim? powiat pszczyński Goczałkowice-Zdrój: Uzdrowiskowa od 23.03 godz. 21:03 do 24.03 godz. 9:00 Planowane wyłączenia prądu w śląskim Bielsko-Biała Bielsko-Biała ul. Dusznicka od ul. Rakietowej do ul. Żeńców, Rakietowa nr 40, 54, Jasna Rola nr 71, Chłopska, Jęczmienna od ul. Dusznickiej do nr 97, Żeńców,

28.03 od godz. 8:00 do 16:00 Bielsko-Biała ul. Krausa 69, Baczyńskiego nr 29, 35, 37, Dekerta nr 7, 13, 13A, 14, Jordana,

29.03 od godz. 8:00 do 16:00 Bielsko-Biała ulica Pileckiego od nr 70 do nr 78, Falista od nr 32, 33 do ul. Nehrebeckiego i nr 61 - wyłączenie nie dotyczy adresu ul. Falista nr 39, Kolista od nr 38A do nr 42a wraz z ROD Dębowiec, Bednarska nr 1, 1a, 7, 7a, 17, 19, 23, 23a, 25, 27, 29, 30, Nehrebeckiego od ul. Falistej do nr 16, Lechosława Marszałka nr 3, 4a, 6, 8,

29.03 od godz. 8:30 do 13:30

Bytom Bytom: Karola Jochymczyka od 2 do 12.

24.03 od godz. 8:00 do 12:00 Bytom: Tysiąclecia od 1 do 21 A, od 2 do 10, 10E, 14 E, Okólna od 34 do 50, od 29 do 41, 29 A, 29 B, Narutowicza 16 A, 16 B, Myśliwska, Rydza Śmigłego od 1 do 11, 18 A.

24.03 od godz. 8:30 do 13:00 Bytom: Strzelców Bytomskich od 184 do 214, Sikorskiego 13, 13 A, 15, 17.

27.03 od godz. 8:30 do 13:00 Częstochowa Gorzelnia Nowa od 19 do 83, Szarlejka Nowa, ul. Wręczycka od 96 do 166, Częstochowa, ul. Wielkoborska od 50 do 76 i od 1 do 27.

24.03 od godz. 8:00 do 12:00

Dąbrowa Górnicza ul. Mostowa, Rzeczna odbiorcy zasilani ze złącza ZK 2014

27.03 od godz. 8:00 do 15:00

Częstochowa, ul. Barbary od 124 do 136, ul. Jadwigi od 143 do 155 oraz 126, 141D, 141F, 141G, ul. Główna 2, ul. Henryki 9 i 18, ul. Huculska 11, 13, 15, ul. Władysławy 29

28.03 od godz. 8:00 do 16:30 Częstochowa, ul. Batalionów Chłopskich od 95 do 107, od 109 do 115, od 127 do 131, od 137 do 141, od 145 do 153, ul. Bat. Chłopskich 104, 106, 112, 116, 116A, od 122 do 128, 132B

28.03 od godz. 8:00 do 16:00 Dąbrowa Górnicza ul. Ratanice, odbiorcy zasilani ze złączy kablowych ZK-BDD3000, ZK-BDD3001 oraz ZK-2514

28.03 od godz. 9:00 do 16:00 Częstochowa, ul. Brata Alberta 39, 45/47, 49/51, 53, ul. Azaliowa, ul. Pileckiego 3

29.03 od godz. 8:00 do 15:00

Sławków ul. Dębowa Góra, Stawki, Sławków ul. Groniec, Sławków ul. Niwa

29.03 od godz. 11:00 do 19:00 Gliwice Gliwice: Syriusza 2 do 10 parzyste.

24.03 od godz. 8:00 do 16:00 Gliwice: Ludwika Rydygiera Od 1 do 3 oraz od 29 do 31

Od 2 do 14, Jana Kilińskiego Od 1 do 9, Modelarzy Od 10 do 16, Adama Asnyka Od 1 do 19

Od 16 do 36, Jakuba Jasińskiego Od 2 do 24.

24.03 od godz. 8:30 do 14:00 Gliwice: Perseusza garaże.

27.03 od godz. 8:00 do 16:00 Gliwice: Różana 9, 11 i 11A, Wrzosowa od 1 do 11 i od 2 do 10, Fiołkowa od 1 do 71 i od 2 do 22, Chatka Puchatka od 1 do 7 i od 2 do 8.

27.03 od godz. 8:00 do 11:00

Gliwice: Bojkowska od 18A do 20A, Żwirki i Wigury od 87A do 95 i 85, Lotników od 85 do 91.

27.03 od godz. 8:30 do 14:00 Gliwice: Perseusza garaże.

28.03 od godz. 8:00 do 16:00 Gliwice: Ludwika Rydygiera od 1 do 3, Piastowska od 3 do 31 i od 2 do 40, Nowa 6-12 oraz 1,17, Jana Kilińskiego od 26 do 30 oraz 15, Adama Asnyka od 6 do 14.

28.03 od godz. 8:30 do 14:00 Gliwice: Plonowa, Jeziorna 102, Spacerowa Od 2 do 38B oraz od 13 do 35, Rolników Od 180B do 188.

28.03 od godz. 8:30 do 14:00 Gliwice: Galaktyki 5 i 6.

29.03 od godz. 8:00 do 16:00 Gliwice: Michała Ossowskiego 8, Stanisława Kunickiego Od 2 do 10

Od 3 do 11, Jana Pietrusińskiego Od 2 do 6, Szybowcowa Od 1 do 7 oraz 10.

29.03 od godz. 8:30 do 14:00

Jastrzębie-Zdrój Jastrzębie-Zdrój: 1000-lecia Nr 5 A, B, C i Nr 6.

27.03 od godz. 8:00 do 15:00 Katowice Katowice: 11 Listopada nr 9, 11, 11 a, 13, 16, Ośrodek sportowy, lokale gastronomiczne.

24.03 od godz. 8:00 do 15:00 Katowice: Bielska 29 , Torfarm, Herbapol, Jana Fojcika od 3 do 21 , od 8 do 16, 25, 27, 30, Stanisława Mastalerza, Rudolfa Zubera, Adama Szebesty.

24.03 od godz. 8:00 do 14:00 Katowice: Adama od 17 do 33 nr nieparzyste, garaże.

25.03 od godz. 7:30 do 10:00 Katowice: Wincentego Wajdy nr 12, 14, 16, 18.

26.03 od godz. 7:30 do 10:00

Katowice: ks. Franciszka Blachnickiego 2, 2 a, 9, Na Obrzeżu nr 1, 1 a, b, boisko.

26.03 od godz. 8:00 do 10:30

Katowice: Braci Mniejszych nr 2, 4, 6b, 7, 7a.

28.03 od godz. 8:00 do 15:00 Katowice: Książęca nr 18, 20, 20 a, b, c, 27, Braci Wieczorków od 15 do 29 nr nieparzyste, i od 24 do 30 nr parzyste, Kijowska od 16 do 56 nr parzyste i od 17 do 39 nr nieparzyste, ogródki działkowe, stacja telefonii komórkowej.

29.03 od godz. 8:00 do 15:00 Mysłowice Mysłowice ul. Ziołowa od nr 1 do 37 oraz złącze kablowe nr RD5/25/1431, ul. PCK od nr 15 do nr 79L

28.03 od godz. 9:00 do 13:00 Ruda Śląska Ruda Śląska: Ernesta Twaruszki Szkolna od 1 do 15 i 4, Kokota od 199 do 203A.

28.03 od godz. 8:30 do 15:00 Rybnik Rybnik: Pryszczyny cała ulica, Chwałęcicka cała ulica, Łowiecka cała ulica, Wodnika cała ulica, Pilchowicka 7 do 20, Krajobrazowa cała ulica, Cystersów cała ulica.

24.03 od godz. 8:00 do 13:00

Rybnik: Tomasza Zana cała ulica, mjr. Brunona Janasa 3 do 45, ks. Norberta Bończyka cała ulica, Górnośląska 70, Skalna cała ulica, Zakole cała ulica, Stanisława Żółkiewskiego 7 do 30, Orzechowa 2 do 4.

24.03 od godz. 8:00 do 18:00 Rybnik: Stefana Batorego 4, Racławicka 1 do 30A, Grota Roweckiego 13 do 16, Ludwika Zamenhofa 29 do 40, Zygmunta Starego 21 do 57.

27.03 od godz. 8:00 do 16:00 Rybnik: Cienista 41A, Gruntowa cała ulica, Stanisława Leszczyńskiego 9 do 16B.

28.03 od godz. 7:00 do 11:00

Rybnik: Bolesława Krzywoustego 19 do 24, Garbocze 1 do 37.

28.03 od godz. 10:00 do 14:00 Rybnik: Augustyna Kwiotka 55 do 58, Raciborska 202 do 237.

29.03 od godz. 7:00 do 11:00 Rybnik: Pawła Semana 1 do 18, Racławicka 28 do 86A, Dąbrowy 9A, Sportowa 61 do 88.

29.03 od godz. 10:30 do 14:00

Sosnowiec Sosnowiec ul. Długosza 12, 12A, 12B ul. Lelewela 1, 3

28.03 od godz. 8:30 do 17:00 Sosnowiec, ul.Biała Przemsza Garaże ZK RE-2 1896, ZK 4160

29.03 od godz. 8:00 do 15:00 Tychy Tychy: Stefana Jaracza 20 a, garaże.

24.03 od godz. 9:00 do 15:00 Tychy: Bohaterów Warszawy od 3 do 7, Biblioteczna 17, 27, 29, od 22 do 34, Bukowa od 7 do 13, od 10 do 14, Ojca Innocentego Bocheńskiego 6, 8, Stefana Batorego od 7 do 13, od 10 do 14, od 21 do 27.

29.03 od godz. 8:00 do 17:00 Zabrze Zabrze: Lubuska 28, 30, 36, 54, 63.

24.03 od godz. 8:00 do 15:00 Zabrze: Jagiellońska 1, 1A, 1B, garaże.

24.03 od godz. 8:00 do 11:00

Zabrze: Mieczysława Niedziałkowskiego 3, 5, Jagiellońska 18.

27.03 od godz. 8:00 do 14:00 Zabrze: Brygadzistów 2, 4, 14, oraz ogródki działkowe ROD Odrodzenie.

29.03 od godz. 8:00 do 16:00 powiat bielski Rudzica ulica ul. Strumieńska od nr 213 do ul. Słonecznej,

24.03 od godz. 8:00 do 16:00 Międzyrzecze Górne ul. Centralna od nr 520 do nr 45, Spacerowa od ul. Centralnej do nr 389, Słoneczna ,Ligocka nr 59,

27.03 od godz. 8:00 do 16:00

Zabrzeg ul. Świerklocz nr 24a, Broniewskiego nr 27, 29, Wiśniowa, Czereśniowa nr 7,

27.03 od godz. 8:00 do 14:00 Zabrzeg ul. Owocowa, Orzechowa nr 13, Broniewskiego,

27.03 od godz. 8:00 do 8:30 Wilkowice ul. Słoneczna nr 35, Do Boru od nr 26 do nr 61, Bajeczna nr 4, Gołębia,

27.03 od godz. 10:00 do 16:00

Zabrzeg ul. Owocowa, Orzechowa nr 13, Broniewskiego,

27.03 od godz. 13:30 do 14:00 Kozy ulica Jesionowa, Łukowa, Zacisze, Wiosenna, Krakowska od numeru 63 do 106, Jaskółcza, Jarzębinowa.

28.03 od godz. 7:00 do 16:30 Czechowice-Dziedzice ul. Zielona, Legionów od nr 56 do nr 78, Zacisze, Pochyła, Wieniawskiego, Stawowa, Młyńska, Wodna,

28.03 od godz. 7:00 do 8:00 Kozy ulica Krokusów, Storczyków nr 2, 4, Szkolna nr 8, Krakowska nr 8, 10, 10A, 11, 12, 18,

28.03 od godz. 8:00 do 16:00 Czechowice-Dziedzice ul. Legionów nr 60 i 85, Zacisze nr 12, Młyńska nr 17,

28.03 od godz. 8:00 do 17:00 Wilkowice ulica Agrestowa od nr 45 do nr 37, Jagodowa nr 45, 55, 61, Prosta od nr 45 do ul. Żywieckiej, Topolowa nr 54,

28.03 od godz. 9:00 do 17:00

Czechowice-Dziedzice ul. Zielona, Legionów od nr 56 do nr 78, Zacisze, Pochyła, Wieniawskiego, Stawowa, Młyńska, Wodna,

28.03 od godz. 17:00 do 18:00 Szczyrk ulica Graniczna od nr 27 do Buczkowic, Narcyzów nr 4, Więzikówka, oś. Wawrzutka, oś. Podmagura nr 47, 48, 49, Szkolna – deweloperka, Kolorowa od plebanii do końca, Różana, Zielona od nr 9 do końca, Wrzosowa od nr 9 do 18, Orla od nr 12 do 33, Bratków od ulicy Granicznej do nr 10, Szczytowa od nr 10 do oś. Biedronka

29.03 od godz. 14:00 do 16:00

Buczkowice ulica Grunwaldzka od ulicy Wczasowej do Szczyrku, Jeżynowa, Podgórska, Wczasowa, Nadbrzeżna, Wiślańska od nr 527 do Szczyrku, Widokowa, Łukowa, Radosna, Woźna od ulicy Wiślańskiej do Jeżynowej

29.03 od godz. 14:00 do 16:00

powiat bieruńsko-lędziński Bojszowy: Olszynki nr 11.

27.03 od godz. 7:00 do 14:00 Lędziny: Żeromskiego od 1 do 11 , od 2 do 8.

28.03 od godz. 8:00 do 15:00 powiat będziński Rogoźnik ul. Węgroda odbiorcy zasilani ze złączy ZK 5398, ZK 5127, ZK 5399

24.03 od godz. 8:00 do 16:00 Czeladź ul. Związku Orła Białego, Kombatantów odbiorcy zasilani ze złączy ZK 5734 i ZK 5849

24.03 od godz. 8:30 do 15:00 Gródków ul. Południowa

27.03 od godz. 8:00 do 16:00 Dobieszowice ul. Mickiewicza, Młyńska, ferma drobiu

28.03 od godz. 9:00 do 13:00 Myszkowice ul. Gajowa odbiorcy zasilani ze złącza ZK 4248

29.03 od godz. 8:00 do 16:00 Będzin ul. Skalskiego 1 segment A.

29.03 od godz. 8:00 do 12:00

powiat cieszyński Brenna ulica Lachy Górne

24.03 od godz. 8:00 do 15:00 Zamarski ulica Kamienna od nr 44 - 88, 35 - 73E , Rajdowa 18, 19

24.03 od godz. 8:00 do 14:00 Istebna przysiółek Gazury, Miki,

27.03 od godz. 8:00 do 12:00 Cieszyn ulica Zamarska 122-158, 131-161

27.03 od godz. 8:00 do 14:00 Goleszów ulica Lotnicza 16-32, Wierzbowa, Krzywa, Ławki 6, Łąkowa 1, Wolności 51, 66-72, Polna 3-5, 4-6, Prosta, Piekarnicza 6, 7-11

27.03 od godz. 8:30 do 13:00 Dzięgielów ulica Cicha 2,3; Karnowiec 2; Kwiatowa 1; Kręta 1, 2; Leśna; Lipowa 4, 6, 16, 15-43

27.03 od godz. 10:00 do 15:00

Dzięgielów ulica Akacjowa 1, 3, Cieszyńska 4,

27.03 od godz. 10:00 do 15:00 Wisła ulica Skolnity

28.03 od godz. 8:00 do 15:00

Wisła ulica Jawornik, Świerkowa, Brzozowa

28.03 od godz. 8:00 do 16:00 Cieszyn ulica Rajska 11

28.03 od godz. 8:00 do 15:00 Bażanowice ulica Kolonia, Kościelna od nr 6, Potokowa, Zamkowa od nr 10, Cieszyńska 14-18, Stroma, Brzegowa, Skotnia, Zielona, Ogrodzka

28.03 od godz. 8:30 do 13:00 Wisła ulica Malinka

29.03 od godz. 8:00 do 15:00 Strumień ulica Nowowiejskiego, Słoneczna

29.03 od godz. 8:00 do 15:00 Jaworzynka przysiółek Wielki Potok

29.03 od godz. 8:00 do 13:00 Pielgrzymowice: Gruntowa Sikorskiego, Groblowa, Zebrzydowice: Chabrowa Groblowej, Stawowa, Wałowa, Świerkowa, Akacjowa, Ks.Janusza.

29.03 od godz. 8:00 do 11:00 Puńców ulica Cieszyńska nr 30 - 40, Na skarpie 3

29.03 od godz. 8:00 do 12:00 Górki Wielkie ulica Harcerska, Ogrodowa, Miodowa

29.03 od godz. 8:00 do 15:00

Puńców ulica Cieszyńska 147-225; 192-266, Długa do nr 38 i 55, Rzeczna, Graniczna, Działkowa;

29.03 od godz. 8:30 do 13:00 Cieszyn ulica Kasprowicza od nr 5 i 6

29.03 od godz. 8:30 do 13:00 Goleszów ulica Ławki 2, 4, Wolności 41-47, 44-60, Piekarnicza, Radoniowa do nr 3 i 10

29.03 od godz. 10:00 do 13:00 powiat częstochowski Łojki ul. Długa 4

24.03 od godz. 8:00 do 13:00 Staropole

27.03 od godz. 8:00 do 10:00 Wiercica nr. 6

27.03 od godz. 8:00 do 18:00 Staropole

27.03 od godz. 18:00 do 20:00

Wiercica

27.03 od godz. 18:00 do 20:00 Staropole

28.03 od godz. 8:00 do 10:00 Wiercica

28.03 od godz. 8:00 do 10:00 Wiercica nr. 6

28.03 od godz. 8:00 do 18:00

Staropole

28.03 od godz. 18:00 do 20:00 Romanów ul. Konopnickiej od 1 do 21 i od 2 do 36

29.03 od godz. 8:00 do 15:00 miejscowość Kruszyna ulice Kościelna od 2 do 88 i od 3 do 45, Strażacka od 2 do 62A i od 1 do 31, Polna 2,4,6, Niepodległości 1, Północna 44, Księżycowa 2

29.03 od godz. 8:00 do 17:00 Kruszyna ulice Kościelna od 2 do 88 i od 3 do 45, Strażacka od 2 do 62A i od 1 do 31, Polna 2,4,6, Niepodległości 1, Północna 44, Księżycowa 2, Ogrodowa 21, 23, 25, 32, Sienkiewicza od 1 do 57 i od 2 do 24

29.03 od godz. 8:00 do 10:00 Kruszyna ulice Kościelna od 2 do 88 i od 3 do 45, Strażacka od 2 do 62A i od 1 do 31, Polna 2,4,6, Niepodległości 1, Północna 44, Księżycowa 2, Ogrodowa 21, 23, 25, 32, Sienkiewicza od 1 do 57 i od 2 do 24

29.03 od godz. 14:00 do 17:00

powiat gliwicki Kuźnia Nieborowska: Wiejska Od 24 do 30

Od 9 do 25, Knurowska Od 8 do 34

Od 13 do 57.

28.03 od godz. 8:00 do 16:00 powiat kłobucki Wapiennik 25

25.03 od godz. 8:00 do 13:00 Opatów ul. Kościuszki od nr 130 do nr 193

28.03 od godz. 8:00 do 15:00

Iwanowice Duże ul. Częstochowska od nr 93 do nr 195 i od nr 98 do nr 202

29.03 od godz. 8:00 do 16:00 powiat lubliniecki Pawonków ul. Ptakowa, Zawadzkiego od nr 36 i nr 37A do końca oprócz nr 64.

27.03 od godz. 8:00 do 14:00 Lubliniec ul. Częstochowska od nr 60 i nr 65 do nr 87A.

28.03 od godz. 8:00 do 15:00

Harbułtowice ul. Harbułtowice nr 13, 21, 23, 29, 31, 34, 35 i od nr 38 do nr 56 parzyste.

28.03 od godz. 8:30 do 14:30 Lubliniec ul. Cisowa od nr 16 do nr 44 parzyste i od nr 37 do nr 51 nieparzyste, Grabowa odbiorca zasilany z ZK, Jaworowa od nr 16 do nr 52.

29.03 od godz. 8:30 do 14:30 Lubliniec ul. Bukowa od nr 29 do nr 41, Brzozowa od nr 3 do nr 41.

Jawornica ul. Główna nr 3 , Ks. Misia.

29.03 od godz. 8:30 do 13:00 powiat mikołowski Orzesze: Przyjaźni 3C, 91, 91 B, 91 C, 91 D, 91 E, 91 F, 91 G, 91 H, 91 I, 91 J, 91 K, 91 L.

27.03 od godz. 7:00 do 15:00

Mikołów: Łączna 127 a, 127 b, 127 c.

28.03 od godz. 8:00 do 16:00 Orzesze: Chopina od 1 do 7 a, Mikołowska od 105 do 109, 44 l, Waryńskiego od 1 do 3 e.

29.03 od godz. 9:00 do 16:00 powiat myszkowski Gliniana Góra ulica Jana Pawła II od nr 53 do 133, Miła, Słoneczna, Wspólna

24.03 od godz. 8:00 do 14:00

Jaworznik ulica Myszkowska od nr.8 do nr.16 oraz od nr.15 do nr.25

28.03 od godz. 8:00 do 17:00 Jaworznik

28.03 od godz. 8:00 do 9:00 Myszków ul. Lniana od nr 2 do nr 4, ul. Dworska od nr 43 do nr 71

28.03 od godz. 8:30 do 14:30 Jaworznik

28.03 od godz. 17:00 do 18:00

powiat pszczyński Pniówek: Pszczyńska od Nr 1 do 35.

24.03 od godz. 8:00 do 15:00 Pszczyna: Piotra Czajkowskiego nr 50B i 50E.

27.03 od godz. 7:00 do 14:00 Suszec: Dolna nr 42.

27.03 od godz. 7:00 do 14:00 Pszczyna: Narcyzów 1a, 1d, 2, 6, 8.

27.03 od godz. 9:00 do 13:00 Gilowice: Kaczeńców 29, parzyste od 10 do 18, Leśna cała.

28.03 od godz. 8:00 do 17:00 Suszec: Deszczowa cała ulica, Dolna cała ulica, Stawowa cała ulica, Mokra cała ulica, Pszczyńska 61 do 76.

28.03 od godz. 8:00 do 18:00 Pawłowice: Zapłocie nr 60, Wyzwolenia od nr 46 do nr 88 oraz od nr 47 do nr 61.

28.03 od godz. 8:30 do 14:00 Kobiór: Zygmunta Wróblewskiego parzyste od nr 80 do nr 100 i nieparzyste od nr 99 do nr 123.

29.03 od godz. 7:00 do 14:00

Góra: Kasztanowa od 4 do 12, Ogrodników cała, Pszczyńska parzyste od 68 do 96

nieparzyste od 55 do 73.

29.03 od godz. 8:30 do 10:30 Góra: Graniczna 9, 10, 12, Długa parzyste od 124 do 128

nieparzyste od 161 do 173, Zbożowa 4, 4a, Pszczyńska parzyste od 106 do 114

nieparzyste 79 i 81, 171.

29.03 od godz. 8:30 do 10:30

powiat raciborski Racibórz: 1 Maja 2.

28.03 od godz. 8:00 do 13:00 Racibórz: Adama Asnyka 1, 2, 4, 6, Olimpijczyka od 1 do 5, 2, Kombatantów od skrzyżowania z Plebiscytową do skrzyżowania z Powstańców Śląskich, Cypriana Kamila Norwida 2, 4, 6, 8, Gliwicka 6, 8, 10, 14 21, 21A, 21B, 21C, 23, 23A, 23B, Arki Bożka od 1 do 35, Plebiscytowa od 1 do 14A, B, Aleksandra Fredry, Powstańców Śląskich o 2 do 6, 11, 15, Wita Stwosza 1, 2, 4.

28.03 od godz. 8:00 do 13:00

Wojnowice: Ogrodowa od poczty do ul. Szpitalnej, Szpitalna od 2 do Pałacu, Pałacowa.

29.03 od godz. 8:00 do 12:00 powiat rybnicki Bełk: Szczejkowicka 1, Pompa wód gruntowych, Główna 1 do 13, Majątkowa 3 do 8.

27.03 od godz. 8:00 do 13:00 Raszczyce: Sportowa, Poprzeczna od 19A do 25, Polna, Raciborska od 1 do 16.

27.03 od godz. 8:00 do 13:00 powiat tarnogórski Tarnowskie Góry: Wilcza 9, 12, 14, 21.

28.03 od godz. 8:00 do 15:00 Radzionków: Sadowa 34, 36, 38, 52, Knosały 111, 113, 117.

28.03 od godz. 8:30 do 13:00 Tarnowskie Góry: Włoska 24.

28.03 od godz. 9:00 do 13:00 Radzionków: Sadowa 80, 92, 94, 96, 106A, Knosały 115.

29.03 od godz. 8:30 do 13:00

powiat wodzisławski Gorzyce: Kozielska, Raciborska od 18 i 39 do 34 i 47, Bogumińska, Wiejska, Uchylsko: Wiejska cała miejscowość.

24.03 od godz. 8:30 do 10:30 Mszana: Górnicza.

27.03 od godz. 8:30 do 15:00

Skrzyszów: Zielona nieparzyste od nr 1 do nr 19 [poza nr 3a] i parzyste od nr 2 do nr 24, ul. 1 Maja nieparzyste od budynku gospodarczego [przy nr 95 do nr 135 i parzyste od nr 80 do nr 96, ul. Lipowa nieparzyste nr 31 i parzyste od nr 50 do nr 58, ul. Przedszkolna ni.

28.03 od godz. 7:00 do 14:00 Gorzyczki: Raciborska od Nr 65 do 70.

28.03 od godz. 8:00 do 15:00 Syrynia: Krzyżowa 12 do 14, Marii Konopnickiej 9, 11, 26, 34, Raciborska 8,10,12.

28.03 od godz. 9:00 do 13:00

Łaziska: Wierzniowicka nieparzyste od nr 19 do nr 43 i parzyste od nr 16 do nr 58 oraz ul. Powstańców Śląskich nr 227a.

29.03 od godz. 7:00 do 14:00 Syrynia: Bukowska parzyste od 60 do 122, nieparzyste od 51 do 55, Młyńska parzyste od 2 do 28 nieparzyste od 1 do 21, 3 Maja 2.

29.03 od godz. 8:00 do 14:00 powiat zawierciański Rokitno od nr 145 do nr 158

24.03 od godz. 7:30 do 14:30 Zawiercie ul. Paderewskiego nr 51a, 51, 53a oraz garaże

24.03 od godz. 8:00 do 13:00 Żory Żory: Powstańców 7A,7B.

28.03 od godz. 8:00 do 12:00 Żory: Fabryczna 2 do 10, Piaskowa 1 do 20, Mikołowska 1.

29.03 od godz. 8:00 do 15:00

powiat żywiecki Żywiec ulica Nad Koszarawą, Stawy, Isep od nr 30 do 50

24.03 od godz. 9:00 do 15:00 Żywiec ulica Spadzista, Sporyska od ulicy Spadzistej do Okrężnej, Okrężna od nr 19, Kamienna od nr 26, Grabowa

24.03 od godz. 9:00 do 10:00

Kocoń ulica Madahorska, Zakopiańska od nr 19 do 49 i od 10 do 30

28.03 od godz. 8:00 do 14:00 Nieledwia budynki nr 27B, 32, 32A, 32B, 32C, 32D

28.03 od godz. 9:00 do 14:00 Łodygowice ulica Agrestowa od nr 26 do 32

29.03 od godz. 7:30 do 13:30 Wieprz ulica Źródlana budynki nr 1030, 877, 754, Żywiecka budynek nr 682

29.03 od godz. 8:00 do 14:00 Leśna odbiorca zasilany ze złącza kablowego nr ZK415824

29.03 od godz. 8:00 do 14:00

Wieprz ulica Górska, Jodłowa, Kuśnierska, Źródlana, Żywiecka od nr 65 do ulicy Górskiej, Górnicza budynki nr 506, 807, 866, 894, 564, 757, 916, 414, 752

29.03 od godz. 8:00 do 9:00 Rychwałd ulica Olszynowa od nr 1 do 13

29.03 od godz. 9:00 do 11:00 Wieprz ulica Górska, Jodłowa, Kuśnierska, Źródlana, Żywiecka od nr 65 do ulicy Górskiej, Górnicza budynki nr 506, 807, 866, 894, 564, 757, 916, 414, 752

29.03 od godz. 13:00 do 14:00

Skąd pobieramy informacje o wyłączeniach prądu? Informacje o planowanych wyłączeniach prądu i awariach pochodzą ze stron operatorów energii elektrycznej w Polsce: Enea Operator

Energa Operator

PGE Dystrybucja

Tauron Dystrybucja Gdzie zgłosić brak prądu? Brak prądu możesz zgłosić pod numerem 991. Połączenie jest bezpłatne, awarie można zgłaszać całą dobę. Przed sięgnięciem po telefon, koniecznie sprawdź bezpieczniki w swoim mieszkaniu. Jeśli mieszkasz w bloku, upewnij się, że prądu na ma też na klatce schodowej. W przypadku domów, zapytaj sąsiadów, czy także nie mają energii elektrycznej. Na naszej stronie, bądź na stronach operatorów energii elektrycznej, możesz sprawdzić, czy operatorzy już wiedzą o awarii.

Dlaczego dostawcy energii elektrycznej planują wyłączenia prądu? Dostawcy energii elektrycznej często planują wyłączenia prądu z powodu: modernizacji sieci energetycznej

przyłączania nowej sieci energetycznej

konserwacji sieci transformatowej

remonty Pozostałe wyłączenia prądu Czasami może zdarzyć się tak, że brak prądu równa się awarii sieci energetycznej. Powodów może być wiele - uszkodzenia spowodowane przez człowieka, warunki pogodowe lub wybite bezpieczniki w instalacji domowej. Podajemy następujące przypadki: burza

powalone drzewo

silny wiatr

opady śniegu

szadź

kradzież przewodów przez złodzieja

wysiadanie bezpieczników

prace budowlane Co to jest prąd elektryczny? Prąd elektryczny jest ukierunkowanym przepływem ładunków elektrycznych. Rozróżniamy prąd stały i zmienny. Rozróżniamy prąd stały, zmienny i przemienny. Prąd przemienny jest wykorzystywany w sieciach energetycznych i jest rodzajem prądu okresowo zmiennego. Jego wartości chwilowe naprzemiennie wyrażają wartości dodatnie i ujemne, które zmieniają się z daną częstotliwością i okresowo. Czym się zająć, kiedy nie ma prądu w mieszkaniu? gry planszowe

rozmowa z domownikami

segregowanie ubrań

porządki w szafie

sen

czytanie książek Brak prądu - co robić, kiedy nie ma prądu? nie ma prądu w mieszkaniu - dobrze jest sprawdzić korki. Następnie warto sprawdzić, czy jest prąd na ulicy i na klatce

nie ma prądu na klatce schodowej - trzeba skontaktować się z administratorem budynku lub właścicielem

nie ma prądu w sąsiednich mieszkaniach i domach - trzeba kontaktować się ze swoim dostawcą energii elektrycznej Dobrze jest odpowiednio przygotować się na nagły brak prądu i mieć przygotowane na wszelki wypadek świece i latarki zasilane bateriami, ponieważ przerwy w dostawie prądu mogą pojawić się w godzinach wieczornych.

