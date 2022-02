Brak prądu w śląskim. Sprawdź gdzie 24.02 będą planowane wyłączenia prądu, a gdzie awarie

Gdzie obecnie (24.02 8:12) nie ma prądu w śląskim?

Bytom

Hutnicza, Karłowicza, Przyjaźnia, Mielęckiego

24.02 od godz. 8:06 do 10:15

Częstochowa

ul. Mazowieckiego, ul. Ks. Tischnera

ul. Walentynowicz od nr 13 i nr 14 do ul. Mazowieckiego

ul. Musiela od nr 17 i nr 20 do ul. Mazowieckiego

ul. Musiela - ZK 13817, ZK 13816, ZK 14942, ZK 13649

24.02 od godz. 8:00 do 15:00

Dąbrowa Górnicza ul. Podlesie, odbiorcy zasilani ze złącza kablowego ZK-2442.

24.02 od godz. 8:00 do 15:00

Jaworzno

Jaworzno ul. Kalinowa 2 klatka 4

24.02 od godz. 8:00 do 14:00

Katowice

Katowice: Cedrowa, nr 44, 46, 56, 58.

24.02 od godz. 8:00 do 13:00

Tychy

Tychy: Cyprysowa, od nr 19 do nr 33.

24.02 od godz. 7:00 do 15:00