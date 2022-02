Brak prądu w śląskim. Sprawdź gdzie 26.02 będą planowane wyłączenia prądu, a gdzie awarie

Gdzie obecnie (26.02 10:06) nie ma prądu w śląskim?

Mysłowice

Mysłowice ul. Katowicka 73

26.02 od godz. 8:00 do 11:00

powiat raciborski

Krzyżanowice: Główna, od 3 do 11, Lompy, cała, Powstańców Śląskich, 5, Moniuszki, od 1 do 17, od 2 do 24, Boczna, cała, Wyzwolenia, od 2 do 40, 1, 7.

26.02 od godz. 7:30 do 11:30

Roszków: Kolejowa, cała.

26.02 od godz. 9:30 do 13:30

Planowane wyłączenia prądu w śląskim

Bielsko-Biała

Bielsko-Biała ul. Karbowa od nr 190 do ul Armii Krajowej, Żołędziowa, Skalna, Armii Krajowej od ul. Stroma do nr 190,

2.03 od godz. 7:30 do 8:30

Bielsko Biała ulica Gagarina od Dworcowej do nr 32, Swojska, Prądnicza, Krakusa, Topazowa

2.03 od godz. 8:00 do 15:00