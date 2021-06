Brak prądu w śląskim. Sprawdź gdzie 28.06 będą planowane wyłączenia prądu, a gdzie awarie

Gdzie obecnie (28.06 9:08) nie ma prądu w śląskim?

Bielsko-Biała

Bielsko-Biała ul. Bystra nr 153,

28.06 od godz. 8:00 do 16:00

Bielsko-Biała ulica Falista nr 68,

28.06 od godz. 8:00 do 16:00

Bytom

Bytom: Worpie, 1, 1A, od 5 do 33, Konstytucji 75, 77.

28.06 od godz. 8:30 do 13:00

Częstochowa

ul. Traugutta nr 39/41

ul. Grochowskiego nr 1/3

28.06 od godz. 8:00 do 16:00

Dąbrowa Górnicza ul. Związku Orła Białego, Stacja profplast

28.06 od godz. 8:00 do 13:00

ul. Asnyka od nr 22 do nr 28 i od nr 17 do nr 21

ul. Struga od nr 1 do nr 11 i od nr 17 do nr 23, od nr 2 do nr 30

ul. Limanowskiego od nr 73 do nr 77 i nr 130, 136, 138, 140

28.06 od godz. 8:00 do 15:00