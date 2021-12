Brak prądu w śląskim. Sprawdź gdzie 6.12 będą planowane wyłączenia prądu, a gdzie awarie

Gdzie obecnie (6.12 9:08) nie ma prądu w śląskim?

Bielsko-Biała

Bielsko Biała ulica Goleszowska nr 16,,

6.12 od godz. 8:00 do 15:00

Bytom

Bytom: Wyzwolenia, 93.

6.12 od godz. 8:00 do 16:00

Częstochowa

ul. Gminna od nr 93 do nr 127 (bez nr 99)

ul. Gminna nr 89A, 89B, 91A, 91B, oraz dz. nr 779/4 (ZK14752)

ul. Gminna nr 36, 36A, 40A, 42, 44A

ul. Wiolinowa nr 2, 4A, 4B

6.12 od godz. 8:00 do 16:30

ul. Łączności nr 36

6.12 od godz. 8:00 do 15:00

Jastrzębie-Zdrój

Jastrzębie-Zdrój: prof. R. Ranoszka, Komuny Paryskiej, 1 i 2, Frysztacka, Armii Krajowej, od Nr 80 do 100, Ruptawska, Piaskowa, Kościelna, Kasztanowa, obok kościoła, Wyzwolenia, do 104.

6.12 od godz. 8:30 do 10:00