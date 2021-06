Budynek klubowy KS Orzeł Biały Brzeziny Śląskie został doszczętnie zniszczony. Ruszyła zbiórka na jego odbudowę

Piekary Śląskie: budynek Orła Białego został doszczętnie zniszczony. Trwa zbiórka na jego odbudowę

W nocy z 3 na 4 czerwca - na skutek włamania - wybuchł pożar w budynku klubowym Orla Białego przy ul. Nałkowskiej w dzielnicy Brzeziny Śląskie.

Doprowadziło to do zniszczenia obiektu. Skradzione zostało także wyposażenie niezbędne do funkcjonowania tego piekarskiego klubu piłkarskiego.