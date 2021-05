Bytom. Trzeci pożar tej samej kamienicy w pół roku. Strażacy znów gasili ogień przy ul. Witczaka 5

Mercedes należący do Krzysztofa Krawczyka już sprzedany! Zobacz, jak wygląda

Do akcji gaśniczej przystąpiły trzy zastępy PSP, którym udało się opanować ogień. Po pewnym czasie dotarło również wsparcie ochotników, którzy zajęli się dogaszaniem i rozbiórką nadpalonych stropów etc., aby nie dopuścić do ponownego zaprószenia ognia.

To nie pierwszy w ciągu pierwszej połowy 2021 roku, kiedy w kamienicy przy ul. Witczaka 5 doszło do pożaru. Jak informują nas mieszkańcy sąsiednich budynków, w styczniu strażacy musieli w tym miejscu interweniować dwukrotnie.