Bytom w końcu doczekał się swojego rolkowiska. Obiekt został oficjalnie otwarty. Zobaczcie zdjęcia! Magdalena Mikrut

Bytomskie rolkowisko zostało oficjalnie oddane do użytku. We wtorek, 12 kwietnia, miało miejsce uroczyste otwarcie nowo powstałego obiektu, który mieści się przy ul. Pułaskiego 71. To tor o nawierzchni betonowej, którego szerokość wynosi 4 metry, a długość - 230 m. Wzdłuż toru do jazdy na rolkach znajduje się bieżnia dwutorowa z nawierzchnią tartanową o szerokości 1,25 m i długości 240 m. Centralnym punktem inwestycji jest boisko wielofunkcyjne o wymiarach 40 na 20 m o nawierzchni tartanowej, na którym można grać zarówno w piłkę nożną, jak i koszykówkę. Zobaczcie zdjęcia z oficjalnego otwarcia obiektu!