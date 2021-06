Bytom: zaszczep się przed widowiskiem na Rynku. Mobilny punkt szczepień będzie działał 25 czerwca

Bytom: zaszczep się przed... wielkim widowiskiem multimedialnym. 25 czerwca w mieście stanie mobilny punkt

W piątek - 25 czerwca - w podcieniach kamienicy na rogu ul. Gliwickiej i Rynku w Bytomiu stanie tymczasowy punkt szczepień przeciwko koronawirusowi.

Na pacjentów czekać będzie preparat Johnson&Johnson. Przypomnijmy, że jest to jednodawkowa szczepionka. Dostępnych będzie 500 dawek - informuje Urząd Miejski w Bytomiu. Mobilny punkt szczepień będzie działał od 15 do 21. Aby się zaszczepić, nie trzeba się wcześniej się rejestrować. Wystarczy przyjść do punktu ze swoim dowodem tożsamości. Wszelkich innych formalności dokona już zespół szczepiący.

Miasto zachęca do skorzystania z mobilnego punktu szczepień przed... przyjściem na wielkie widowisko multimedialne, które odbędzie się na płycie Rynku. Mowa oczywiście o „Tryptyku Powstańczym - Pamięci Ziemi”, czyli wydarzenie, które zwieńczy obchody 100-lecia wybuchu III powstania śląskiego.