Bytomski jarmark staroci. Największy pchli targ w Polsce, tu każdy znajdzie coś dla siebie Mateusz Zarembowicz

Szpargały w pudłach zawsze przyciągają wielu zainteresowanych. To właśnie tutaj można znaleźć prawdziwe perełki w niskich cenach. Trzeba tylko wytrwałości i obycia z trudną sztuką przeglądania setek przedmiotów.

W każdy pierwszy piątek i sobotę miesiąca na błonia otaczające stadion Szombierki Bytom zjeżdżają pasjonaci i kolekcjonerzy staroci z całej Polski. To doskonała okazja, by zobaczyć wiele interesujących przedmiotów, zetknąć się namacalnie z historią. A może nawet znaleźć niepowtarzalną okazję i wrócić do domu z pięknym bibelotem. Zobaczcie zdjęcia w naszej galerii - może coś wpadnie Wam w oko.