Chadwick Boseman nie żyje. Aktor znany z roli Czarnej Pantery, króla Wakandy, zmarł na raka

Bogdan Kalus o "Tańcu z Gwiazdami": Musimy się pilnować, będą goście na widowni

- To było totalne zaskoczenie. My liczyliśmy się z tym, że będziemy tańczyć bez publiczności, być może przerwiemy program na tydzień, dwa. Przecież w marcu nikt nie wiedział, „czym się je” tego Covida. Ile to potrwa i na jaką skalę się rozwinie? Są kraje, gdzie te edycje „Tańca ...