Chojniczanka - Podbeskidzie 2:3. Nowa miotła już działa! Górale przełamali się w debiucie Żurawia

Tajemnicę efektu nowej miotły trudno wytłumaczyć wyłącznie za pomocą logiki. Trener Dariusz Żuraw miał tylko pięć dni na to, by wyciągnąć Podbeskidzie z kryzysu, a w swoim debiucie nie dokonał rewolucji w składzie. Mimo tego w Chojnicach Górale wyglądali jak odmieniony zespół - pokazali piłkarską jakość, zagrali z dawno niewidzianą u nich pasją i do ostatnich minut walczyli o korzystny rezultat, za co los wynagrodził ich w doliczonym czasie gry.

Znakomite spotkanie rozegrał Kamil Biliński, który po podaniu Marcela Misztala i dobiciu strzału Maksymiliana Sitka dwa razy dawał bielszczanom prowadzenie. Ambitni gospodarze odpowiedzieli jednak na oba trafienia – przed przerwą bramkarz Matvei Igonen nie popisał się przy strzale Filipa Karbowego, a w drugiej połowie nie miał szans przy uderzeniu Szymona Skrzypczaka, który zwieńczył tym samym napór Chojniczanki w drugiej połowie.