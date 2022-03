Chora od urodzenia na SMA dziewięcioletnia Gabrysia potrzebuje pomocy, by mieć szansę na lepsze życie. Jest przykuta do respiratora Monika Jaracz

Policja Śląska apeluje o pomoc dla dziewięcioletniej Gabrysi, która jest córką policjanta, na co dzień wykonującego swoją służbę w Zawierciu. Policja Śląska Zobacz galerię (2 zdjęcia)

Chora od urodzenia na SMA dziewięcioletnia Gabrysia potrzebuje pomocy, by mieć szansę na lepsze życie. Jest przykuta do respiratora i wózka inwalidzkiego. – Wszystkim, którzy chcą pomóc naszej córce w walce z chorobą, jesteśmy ogromnie wdzięczni. Każda złotówka przybliża nas do osiągnięcia celu, jakim jest powrót Gabrysi do normalności.