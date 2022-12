Cichy zabójca atakuje. Kolejne zatrucia tlenkiem węgla w województwie śląskim. Straż pożarna apeluje o ostrożność w sezonie grzewczym

Zatrucia tlenkiem węgla i pożary – straż pożarna podsumowała weekend

Jak informuje mł. bryg. Aneta Gołębiowska, rzecznik prasowy Komendy Wojewódzkiej Państwowej Straży Pożarnej w Katowicach, w wyniku nieprawidłowego korzystania z urządzeń grzewczych w naszym województwie ucierpiało 10 osób.

- W Gliwicach, w jednym z mieszkań tlenkiem węgla podtruło się sześć osób, w tym pięcioro dzieci – relacjonuje rzeczniczka straży pożarnej.

Kolejne podtrucie miało miejsce w Żorach. Konieczna była hospitalizacja czterech osób. Tym razem obyło się bez ofiar śmiertelnych.

Według informacji przekazanych przez Anetę Gołębiowską, od początku sezonu grzewczego straż pożarna w naszym województwie przyjęła już 314 zgłoszeń związanych z tlenkiem węgla lub pożarami w mieszkaniach. Poszkodowanych zostało aż 75 osób, były również dwie ofiary śmiertelne.

Tlenek węgla, tzw czad, nie bez powodu nazywany jest cichym zabójcą. Gaz nie ma zapachu, nie można go również zobaczyć, więc nie zdążymy się w porę zorientować, że coś się dzieje. Tlenek węgla powstaje w wyniku niepełnego spalania substancji zawierających węgiel: węgla drzewnego, węgla kamiennego, gazu lub paliw płynnych. Do największej ilości zatruć toksycznym gazem dochodzi w trakcie sezonu grzewczego, co ma związek z częstszym używaniem urządzeń grzewczych połączonym ze słabszą wentylacją mieszkań i domów.