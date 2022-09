Częstochowa: Pątnicy przybywają na uroczystości Matki Bożej Jasnogórskiej

Jak poinformowało biuro prasowe Jasnej Góry, dotąd pod jasnogórski szczyt dotarła m.in. 545. Piesza Pielgrzymka z Pabianic, jedna z najstarszych pielgrzymek, która co roku przybywa do sanktuarium. Przez cztery dni do Częstochowy wędrowało 350 osób.

W sobotę do sanktuarium dotarły również: licząca 340 osób Rowerowa Pielgrzymka Diecezji Kieleckiej oraz 7. Piesza Pielgrzymka Opolska. 2530 pątników z Opola wędrowało pod hasłem "Z Maryją na ścieżkach wiary, by być solą ziemi". Najmłodszy z nich miał 6 miesięcy, najstarszy 80 lat.

W niedzielę na Jasną Górę mają przybyć m.in.: 30. Praska Pielgrzymka Piesza Pomocników Kościoła, 31. Pielgrzymka Tarnowska, 11. Pielgrzymka na Rolkach z parafii Matki Bożej Królowej Aniołów na warszawskim Bemowie, Piesza Pielgrzymka z Trnawy na Słowacji.

Urząd Miasta w Częstochowie szacuje, że tylko w sierpniu do miasta przybędzie ponad 100 tys. pieszych pielgrzymów w 153 grupach zorganizowanych, z czego ok. 30 tys. weźmie udział w uroczystościach Matki Bożej Jasnogórskiej. W związku ze "szczytem pielgrzymkowym" przygotowano 10 tras, którymi pątnicy będą mogli dotrzeć na Jasną Górę. Nad bezpieczeństwem czuwa policja.