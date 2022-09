Czy lubimy czytać książki? Rynek wydawniczy walczy o klienta, a wydawcy starają się nie podnosić zbyt wysoko cen książek

Znajomości w księgarniach

Roman Herrmann, historyk, nauczyciel w IV LO im. Skłodowskiej-Curie w Chorzowie czyta pasjami. - Dużo i chętnie - mówi. - Nie rozstaję się z książkami czy czasopismami, dopóki ich nie przeczytam, nawet gdy publikacja okaże się mocno rozczarowująca - uśmiecha się. Dodaje, że obecny rynek wydawniczy a ten z lat 70. i 80., czyli z czasów jego nauki w liceum i studiów, to dwa różne światy. - Wydawnictw było o wiele mniej, nie było mowy o promocji książek, a przede wszystkim na książki w księgarniach trzeba było polować. Dzisiaj staranniej dobieram to, co kupuję, ale mam o wiele większą wiedzę o tym, co wychodzi - mówi.