Dąbrowa Górnicza. Finał turnieju debat oksfordzkich w ramach "Dąbrowskiej Szkoły Mówców". Czyje argumenty były najbardziej trafne?

Debata oksfordzka jest optymalną platformą do rozwijania takich umiejętności. Toczy się w bezpiecznym środowisku, w którym szczególnie promowany jest wzajemny szacunek do oponentów, poszanowanie kultury dyskursu i zachowanie adekwatnej etykiety wypowiedzi.

– Warto uczestniczyć w takich debatach, także sparingowych. To bardzo nas rozwija i uczy. Zdobywamy wiedzę w danym temacie, dyskutujemy nad tezą, jesteśmy jej przeciwnikami albo obrońcami. To nie tylko wiedza społeczna, polityczna, ale i z zakresu historii. Uczymy się wypowiadać, poprawnie argumentować, szacunku i zrozumienia dla odmiennych poglądów. Zdobyte umiejętności przydają się bardziej do życia, pracy, rozmów niż niejedna lekcja w szkole – mówił Jacek Lewicki, reprezentant zwycięskiej drużyny z I LO w Dąbrowie Górniczej.

– Słowa uznania należą się wszystkim uczestnikom Dąbrowskiej Szkoły Mówców. Nie tylko za merytoryczne przygotowanie – spójne, logiczne wypowiedzi, dobór argumentów, ale pokonanie tremy, stresu, które wiążą się z wejściem na scenę i mówieniem do publiczności, tym bardziej, że wszystkie szkolenia odbywały się on-line. Takich mówców, jakich dzisiaj słyszałem, życzyłbym sobie w debacie publicznej – mówił Marcin Bazylak, prezydent miasta. – Dyskusje na interesujące tematy wciągają, angażują, doskonalą. To szkoła życia. Cieszę się, że dąbrowska młodzież tak mocno zaangażowała się w ten projekt, teraz jest jego pierwsza edycja, wierzę, że w przyszłości będą kolejne - dodał.

– Poza dwiema drużynami, zespoły uczestniczące w turnieju to debiutanci. Wypadli rewelacyjnie. Młodzież podeszła do projektu entuzjastycznie, świetnie się przygotowała, widać było duże zaangażowanie nie tylko uczestników, ale też nauczycieli i rodziców. Finał debaty szkół podstawowych był na poziomie akademickim – podsumowali wydarzenie Kamil Berych i Jakub Płonka z Fundacji Altiorem, organizacji pozarządowej, której nadrzędnym celem jest poprawa poziomu debaty publicznej w Polsce. – Nasze szkolenia, a potem praktyczne turnieje pozwalają uczestnikom nabyć umiejętności, które będą mogli wykorzystać także w innych momentach życia, np. podczas przygotowywania się do matury, egzaminu ustnego bądź rozmowy kwalifikacyjnej. Dzięki temu nawet osoby, które nie wzięły udziału w turnieju, otrzymały narzędzia przydatne do dalszej edukacji, a później i życia zawodowego - dodali.