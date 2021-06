Dąbrowa Górnicza. Laureatki IV edycji "Lokalu na start" przy wsparciu miasta rozkręcają właśnie swój biznes

– Jesteśmy absolwentkami wydziału architektury na Politechnice Śląskiej w Gliwicach i zajmujemy się kompleksowym projektowaniem wnętrz. Projekty, które wykonujemy, to zarówno projekty mieszkań, domów, jak i lokali na wynajem, które przedstawiamy naszym klientom nie tylko na wizualizacjach, ale również na okularach wirtualnej rzeczywistości. Dzięki nowoczesnej technologii VR jesteśmy w stanie przenieść inwestorów do jeszcze niezrealizowanej inwestycji, aby na własne oczy zobaczyli efekt naszej pracy – mówi Joanna Machera.

Tym razem można było starać się o jeden z 11 lokali – znajdujących się w śródmieściu, Gołonogu i Strzemieszycach – o powierzchni od 18 m kw. do 212 m kw. Ten największy mógł zostać podzielony i wynajęty w mniejszych częściach. Łącznie dało się z niego wydzielić siedem odrębnych pomieszczeń. Stawki najmu wahają się od 2,50 zł do 15 zł netto/m kw. Obowiązywać będą przez dwa lata, a w trzecim roku zostaną podniesione o 40 procent. Po stronie najemcy będzie także koszt mediów, odświeżenia czy dostosowania pomieszczenia, a także podatek od nieruchomości . "Lokal na start" się sprawdza

„Lokal na start” jest wspólnym przedsięwzięciem miasta i Dąbrowskiego Inkubatora Przedsiębiorczości. W jego ramach, o lokale na atrakcyjnych warunkach, z niskim kosztem najmu, mogą ubiegać się małe i mikro przedsiębiorstwa, które rozpoczynają działalność gospodarczą lub prowadzą ją nie dłużej niż 5 lat. Istotne jest, aby działalność była prowadzona na terenie Dąbrowy Górniczej. Uczestnicy przedstawią m.in. opis planowanego przedsięwzięcia, swoje doświadczenie zawodowe, rozpoznanie rynku i wskazanie potencjalnych klientów oferowanych produktów czy usług, a także sposób ich dystrybucji. Będą musieli również zaprezentować pomysł na przystosowanie lokalu do prowadzenia działalności.

„Loka na start” jest częścią Pakietu Młodego Przedsiębiorcy, czyli programu scalającego wszystkie dostępne w mieście formy wsparcia dla początkujących przedsiębiorców. Przystąpienie do niego jest bezpłatne, a daje wiele korzyści. Pakiet powstał, aby ułatwiać uruchomienie biznesu i prowadzenie go w pierwszych latach. Pełne informacje o Pakiecie Młodego Przedsiębiorcy na stronie: pmp.dabrowa-gornicza.com

„Lokal na start” pomaga w działalności gospodarczej, a w pomieszczeniach przyznanych jego zwycięzcom prowadzone są różnorodne przedsięwzięcia biznesowe. Laureatką pierwszej edycji programu jest Joanna Kozieł, która objęła lokal przy ul. Piłsudskiego 36/608. Prowadzona rehabilitacja małych zwierząt, głównie psów i kotów, które doznały urazów czy przeszły operacje. Od premierowej edycji, przy ul. Strzemieszycka 375, Monika Polaczek organizuje szkolenia, kursy, warsztaty i konferencje dla pracowników sfery budżetowej.

Młodzi przedsiębiorcy dobrze sobie radzą

Od czasu rozstrzygnięcia drugiej odsłony projektu, w mieście funkcjonują cztery firmy korzystające z przyznanych im lokali. Dominika Kozłowska przy ul. Kasprzaka 10 ulokowała swoje Studio Urody Melisa. Jego oferta, która jest skierowana głównie do kobiet, to usługi fryzjerskie i kosmetyczne. Agata Borkiewicz-Cielica uruchomiła Pracownię Agaty. To przestrzeń artystyczna, która powstała przy ul. 3 maja 22. Agata zajmuje się projektowaniem i produkcją opakowań i pudełek. Wszystkie produkty powstają dla jej klientów na wymiar, zgodnie z ich potrzebami. Tworzy naklejki, projektuje loga, ulotki i etykiety, kartki okolicznościowe, zaproszenia, albumy i wszelkiego rodzaju prezenty okolicznościowe.