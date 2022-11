Dąbrowa Górnicza: morsy też świętowały z okazji 11 listopada! Zobaczcie, co działo się w wodach Pogorii III

Morsowanie w Święto Niepodległości w Dąbrowie Górniczej

W trakcie Narodowego Święta Niepodległości pogoda okazała się dla morsów łaskawa. Nie wiało, nie padał deszcz, tak więc można było spokojnie, każdy we własnym tempie, oswajać się z chłodną wodą, by na koniec całkowicie zanurzyć się w wodzie.

Po inauguracji sezonu teraz morsy i ich sympatycy spotykać się będą co niedzielę o godzinie 11 na plaży nad Pogorią III przy molo w Dąbrowie Górniczej. 11 listopada wspólne zanurzenie w wodach dąbrowskiego jeziora przełożone zostało na godzinę 13, bowiem wcześniej, o godzinie 11.11 w Parku Hallera wystartował Dąbrowski Bieg dla Niepodległej. A morsy także biegają...

Jeśli macie ochotę przyłączyć się do grona tych, którzy wspólnie z Pogorią Morsuję zażywają co niedzielę wodnych kąpieli, jest to jak najbardziej możliwe.