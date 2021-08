Dąbrowa Górnicza. Muzyczny i aktywny weekend w Fabryce Pełne Życia. Zabrzmią utory Guns N'Roses, Queen, Jacksona, Podsiadły i Myslovitz

Mimo że Dombrova Piano Duo to duet fortepianowy, to tym razem wystąpi tylko Łukasz Szubski. Razem z Krzysztofem Włodarczykiem są przyjaciółmi od szóstego roku życia. Obydwaj swą edukację muzyczną rozpoczęli w dąbrowskiej Szkole Muzycznej w klasie fortepianu. Pierwsze kroki muzyczne stawiali dzięki Małgorzacie Adamczyk, która rozbudziła w nich zamiłowanie do fortepianu oraz muzyki klasycznej.