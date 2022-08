Dąbrowa Górnicza. Przeboje Anny Jantar i Vocal Trio z orkiestrą na finał wakacyjnego cyklu muzycznego. To była dobra zabawa!

Pierwszy z koncertów zaplanowany był w ramach cyklu Muzyczne podróże w Parku Podlesie. Największe przeboje Anny Jantar w wykonaniu charyzmatycznej wokalistki i pianistki Joanny Smajdor musiały jednak z powodu złej pogody przeniesione do Pałacu Kultury Zagłębia.

Joanna Smajdor ukończyła Akademię Muzyczną w Katowicach na Wydziale Jazzu i Muzyki Rozrywkowej. Z powodzeniem brała udział w programach rozrywkowych „Mam talent” i „The Voice of Poland”. Jest laureatką wielu prestiżowych konkursów wokalnych m. in. Przeglądu Piosenki Aktorskiej, Festiwalu Ballady i Piosenki Filmowej itd. Od kilku lat aktywnie koncertuje, współpracując z topowymi artystami polskiej sceny muzycznej. Jest także wokalistką Orkiestry Kameralnej Silesian Art Collective. Nic więc dziwnego, że doskonale zaprezentowała się na scenie PKZ, śpiewając m.in. taki przeboje jak Ktoś między nami, Wielka dama, Tyle słońca w całym mieście, Najtrudniejszy pierwszy krok, Tylko mnie poproś do tańca, Za każdy uśmiech oraz Zawsze gdzieś czeka ktoś.