Dąbrowa Górnicza. V Festiwal Mody i Sztuki. Zobaczcie te wyjątkowe, inspirujące kreacje uczniów i absolwentów ZSE

Trzecią tegoroczną absolwentką ZSE, która zaprezentowała swoją kolekcję, była Dominika Jakubas. Jej propozycja inspirowana jest nadchodzącymi i obecnymi trendami. Doniosła czerwień połączona została z pikowaną fakturą materiału, co daje fasony gotowe do noszenia na różne okazje. Paula Śledrzewska, uczennica klasy III, pokazała natomiast dwie kolekcje. Pierwsza z nich powstała w 2021 roku. Inspirowana jest czerwienią w eleganckim stylu. Skierowana do kobiet odważnych, pewnych siebie. Druga powstała w 2020 roku. Inspirowana jest światem dzikich zwierząt. Ostatnia zaprezentowana kolekcja, to propozycja przygotowana przez Paulinę Petrynę, uczennicę klasy III ZSE. Inspirowana jest czarną elegancją. Nie zabrakło tu falbanek, nawiązujących do stylu retro.