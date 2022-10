Dąbrowa Górnicza. Wokół Pogorii IV teraz pospacerujemy i pojeździmy na rowerach przez cały rok. Zniknęły dwie bramy na jazie wodnym

Od kilkunastu już lat oficjalny sezon dla aktywności sportowych wokół zbiornika Kuźnica Warężyńska – potocznie nazywanego Pogorią IV – wyznaczało otwarcie bram na jazie w okresie 15 kwietnia - 31 października. Działo się tak na mocy porozumienia, które Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Gliwicach podpisał wcześniej z Dąbrowa Górniczą. We wspomnianym porozumieniu miasto zobowiązało się do dbania o czystość wokół obiektu oraz montażu składanych blokad, które uniemożliwiają wjazd samochodów na ścieżkę wokół zbiornika. O całoroczną możliwość korzystania z jazu co jakiś czas zabiegali miłośnicy aktywnego wypoczynku. Temat powrócił niedawno przy okazji podpisania umowy użyczenia terenu pod drogę pieszo-rowerową, której budowę – jako pieszo-rowerowej alternatywy dla ulicy Marianki – sfinansowało miasto.