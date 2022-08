Dąbrowa Górnicza: wystrzałowe zakończenie wakacji w FPŻ. Dzień Baniek Mydlanych i Dzień Kolorów. To będzie świetna zabawa

To będzie świetna okazja do rodzinnego spotkania, wspólnej zabawy i kolorowego szaleństwa. Będą ogólnodostępne zestawy do baniek, konkursy z nagrodami, kolorowe słodkości, a gościem specjalnym - bohaterka bajek dla dzieci Kicia Kocia, z którą będzie można potańczyć, poprosić o autograf, zrobić pamiątkowe zdjęcie.

Dzień Baniek Mydlanych rozpocznie się 28 sierpnia o godz. 15.00 na fabrycznym placu i łące, a zakończy ok. 17.30. A zaraz po nim startuje Dzień Kolorów, którego główną atrakcją jest wyrzut specjalnych proszków holi - bezpiecznego pudru służącego do zabawy - charakteryzujących się piękną barwą i tworzących w powietrzu wyjątkowe, kolorowe chmury. Pierwszy wyrzut proszków nastąpi o godz. 17.35 a potem co pół godziny, ostatni o 19.35.

W nadchodzący weekend, tak jak przez cały sezon letni, Fabryka Pełna Życia zaprasza także do rekreacji na świeżym powietrzu i rodzinnych warsztatów. Np. w niedzielę 28 sierpnia o godz. 10.00 odbędą się kolejne zajęcia jogi, a w fabrycznej Strefie Smaku od godz. 10.00 do 13.00 poleca Śniadanie na trawie, czyli specjalną ofertę gastronomów. W menu znajdziemy nie tylko klasyczne dania śniadaniowe, ale też takie, których będzie można spróbować po raz pierwszy i to w przystępnej cenie! Już od 15 zł.