"Daphe Byrne" to szalone połączenie motywów z najlepszych horrorów, ale w tym szaleństwie jest metoda

Dlaczego oglądamy i czytamy horrory? Jedni szukają w nich zagadki i tajemnicy, która zawsze wyjaśnia się na końcu. Inni lubią potwory, które później przerażają nas, kiedy sami wchodzimy do nieoświetlonej piwnicy lub gdy zerkamy w lustro. Jest też grono miłośników historii okultystycznych, mistycyzmu czy opętania. A co gdyby połączyć to w jedną całość?

Laura Marks zdecydowała się na ten eksperyment w "Daphne Byrne" i zakończył się on spektakularnym efektem. "Daphne Byrne" to bardzo dobry komiks i bardzo dobry horror. Fabuła nie pozwoliła mi się oderwać od tego albumu ani przez moment, mimo że prowadziła do oczywistego zakończenia (niestety fani horrorów, którzy obejrzeli ich zbyt dużo, cierpią na tę profetyczną przypadłość).

Główna bohaterka to niezwykła postać. Po śmierci ojca znajduje w sobie tyle siły, aby znosić upokorzenie i wyśmiewanie przez koleżanki ze szkoły. Nastolatka jest na tyle silna, że stara się również chronić swoją matkę, przed ludźmi, którzy pod płaszczykiem dobrych chęci, skrywają niezwykle mroczne plany.