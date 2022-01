Dariusz Zalega: Moja wizja Śląska jest całkiem inna...

O historii Śląska wiemy już tyle, że chyba trudno coś nowego o niej napisać.

Gdyby tak było, to mielibyśmy do czynienia z religią, gdzie są dogmaty, a nie z nauką. Historia Śląska przytłoczona jest dwoma perspektywami. Z jednej strony - tą narodową, państwową, kiedyś z centrum w Berlinie, obecnie w Warszawie. Z tego punktu widzenia historia to odwieczny konflikt germańsko-słowiański. Jest też perspektywa opy, wspomnień rodzinnych, rozjeżdżająca się z tą wcześniejsza wizją, no bo jednak Volkslista, dziadek w Wehrmachcie itp. Ja proponuję inne spojrzenie - jako na region, który pierwszy obok Czech, w słowiańskim świecie wszedł w świat nowoczesności związanej z kapitalizmem...

Związany jesteś z nurtem tzw. ludowej historii, a tu pochwała kapitalizmu?

Przemysł to nie tylko fabryki. To także procesy zupełnie zmieniające społeczeństwo regionu. Świat po prostu przyspiesza. Ludzie wcześniej mogli znać co najwyżej kilka tysięcy osób, a teraz w jednej fabryce pracowało tyle. Trzeba było posiąść umiejętność czytania ze zrozumieniem, choćby regulaminów Spółek Brackich, ówczesnych ubezpieczalni społecznych - w razie wypadku. Pracując na roli, gdy coś zawaliłeś, ty ponosiłeś konsekwencje, ale już pod ziemią narażasz także życie innych. To rodzi nowe więzi solidarności. Ale w międzyczasie są oczywiście zjawiska obecne w każdym uprzemysławiającym się regionem - poczucie wykorzenienia, alkoholizm, przestępczość, ciąże nieletnich, ale z drugiej strony poczucie wolności - ucieczki od świata zdominowanego przez proboszcza i rodziców.