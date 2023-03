Dekoracje z PRL-u do kupienia w Śląskiem. Szklane, drewniane, kryształowe, metalowe, porcelanowe i ceramiczne – jedyne w swoim rodzaju!

Dawny styl wraca do naszych domów i mieszkań

Znane w PRL-u przedmioty w ofertach mieszkańców naszego regionu

Popularny obecnie styl retro podbija serca Polaków i coraz częściej daje się go zauważyć nie tylko na ulicach miast, ale również w naszych domach oraz mieszkaniach. Poza modnym ubiorem, jaki wzorowany jest na tym sprzed kilkudziesięciu lat uwagę zwracają również meble oraz dekoracje, zdobiące domowe wnętrza. Oprócz nowych przedmiotów vintage, które można obecnie kupić w sklepach, powraca zainteresowanie rzeczami oryginalnymi, pamiętającymi czasy PRL-u. Każdy, kto chciałby nabyć tego typu meble albo dekoracje może sięgnąć do ogłoszeń zamieszczonych w sieci, by znaleźć coś odpowiedniego dla siebie. Wśród wielu propozycji, jakie pojawiają się w obrębie województwa śląskiego widnieje mnóstwo ofert, dotyczących sprzedaży dekoracji oraz elementów ozdobnych. Są to głównie rzeczy szklane, drewniane, kryształowe, metalowe, porcelanowe i ceramiczne – jedyne w swoim rodzaju. Ogłoszenia z naszego regionu prezentują między innymi ozdobne wyroby szklane i kryształowe, które w niektórych formach mogą spełniać rolę także użytkową. Podobnie jest w przypadku zastawów porcelanowych czy naczyń oraz wazonów i flakonów. Pojawiają się też różnego rodzaju kwietniki – drewniane albo stalowe, lampy naftowe dla koneserów dawnego stylu, a także rozmaite figurki oraz ozdobne tkaniny typu kilim.