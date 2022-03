Duże Kolejki w Urzędzie Miasta w Rudzie Śląskiej. Ukraińcy rejestrują PESEL

Ruda Śląska. Uchodźcy w Urzędzie Stanu Cywilnego rejestrują swój numer PESEL

Przypomnijmy, że numer PESEL może otrzymać każdy obywatel Ukrainy, który po 24 lutego przybył do Polski bezpośrednio z Ukrainy w związku z wojną w tym kraju. We składanym wniosku należy podać swoje imię i nazwisko, datę i miejsce urodzenia, kraj urodzenia i obywatelstwo. Trzeba także wpisać datę wjazdu do Polski oraz ukraiński numer ewidencyjny, jeżeli dana osoba go posiada.