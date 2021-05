Dzień Flagi w Pszczynie. Burmistrz rozdawał flagi mieszkańcom. Czy je wywieszą?

Dzień flagi w Pszczynie

Dzień Flagi Rzeczypospolitej Polskiej to święto wprowadzone na mocy ustawy z 20 lutego 2004 r. Flagi wywieszane są na urzędach i innych instytucjach, ale też na prywatnych posesjach. Co roku samorządowcy zachęcają do wywieszenia flag na swoich domach. Nierzadko organizowane są akcje rozdawania mieszkańcom flag. Często jest to 100 flag do wzięcia - bo na ogół trzeba samego przyjść do urzędu po taką flagę.

W Pszczynie burmistrz sam wyszedł z urzędu i na rynku rozdawał flagi mieszkańcom. Do rozdania było ponad 300 sztuk.