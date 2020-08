Ekstremalne przeżycie dla każdego. Czym jest Flyspot w Katowicach? [WIDEO]

Dowiedzcie się, jak spełnić swoje marzenia o lataniu. Poniżej znajdziecie odpowiedzi na pytania czym jest Flyspot w Katowicach, ile trwa lot, ile kosztuje oraz dla kogo jest Flyspot Katowice.

Co to jest Flyspot?

Flyspot Katowice to niezwykłe miejsce na mapie miasta. Znajdujący się przy ul. Chorzowskiej 100 wielki betonowy budynek, wyglądający niczym hangar NASA kryje w sobie równie kosmiczną technologię. Dzięki wielkim turbinom o dużej mocy, w znajdującym się wewnątrz tunelu aerodynamicznym wytwarzany jest ciąg powietrza o prędkości nawet 300 km/h. To wystarczająco, aby unieść dorosłego człowieka i wprawić go w stan "nieważkości".

Ile trwa lot?

Zanim wejdziemy do tunelu, musimy przejść krótkie szkolenie z obowiązujących zasad. Uczymy się także pozycji, którą należy przyjąć podczas lotu. Obowiązuje nas także specjalny strój, kask, gogle oraz jednorazowe zatyczki do uszu. Wszystkie te rzeczy obowiązują w cenie biletu, a stroje, kask i gogle są na bieżąco dezynfekowane po każdym użyciu. Sam lot trwa 2x 1,5 minuty. Choć może wydawać się to krótko, uwierzcie - tam w środku czas płynie wolniej.