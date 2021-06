Eltrox Włókniarz Częstochowa - Motor Lublin 56:34. Częstochowianie strącili "Koziołki" z fotela lidera PGE Ekstraligi

Przed meczem Eltrox Włókniarza Częstochowa o Motoru Lublin było wiadomo, że to starcie będzie mieć kluczowe znaczenie w walce o play-off. Lublinanie prowadzili w tabeli PGE Ekstraligi, ale zwycięstwo Włókniarza za trzy punkty, powodowało, że częstochowianie przeskoczyliby rywali w tabeli.

Włókniarz miał do odrobienia 8 punktów straty z meczu w Lubliniec, który zakończył się rezultatem 49:41 dla Motoru. Zadanie wydawało się bardzo trudne, bo Motor przegrał w tym sezonie zaledwie jeden mecz w Gorzowie i to wtedy, kiedy w składzie nie było Dominika Kubery.

Kolejna seria wyścigów znów była udana dla Włókniarza. Kibiców rozgrał zwłaszcza szósty bieg, w którym junior Mateusz Świdnicki we wspaniałym stylu pokonał Rosjanina Grigorija Łagutę, który zazwyczaj dobrze czuł się na częstochowskim torze. Po siedmiu biegach Włókniarz prowadził już 29:13, a po dwóch kolejnych wyścigach było 37:17 i wydawało się, że sprawa punktu bonusowego została rozstrzygnięta.

Nadzieje w serca lubelskich kibiców wlał jednak dziesiąty bieg, podwójnie wygrany przez parę Mikkel Michelsen - Wiktor Lampart. Było to jednak wszystko na co było stać lublinian w tym meczu. Włókniarz nie wypuścił zwycięstwa z rąk i zapewnił sobie bonus już po 13. biegu, po którym prowadził 48:30. W biegach nominowanych częstochowianie jeszcze powiększyli prowadzenie.

Włókniarz odniósł czwarte zwycięstwo z rzędu i udowodnił, że do końca sezonu będzie walczył o awans do paly-off. Co ważne częstochowianie po raz pierwszy w tym sezonie pokazali się jako drużyna bez słabych punktów. Bardzo szybki był Fredrik Lindgren, któremu dorównywał Leon Madsen. Najlepszy mecz w barwach Włókniarza zaliczył Kacper Woryna, a wysoką formę po raz kolejny potwierdził Bartosz Smektała.