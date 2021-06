Eltrox Włókniarz Częstochowa wygrał cztery mecze z rzędu i znów liczy się w walce o play off PGE Ekstraligi

Włókniarz jednak szybko wyszedł z kryzysu. Wygrane mecze w Toruniu i Gorzowie, oraz dwa wysokie zwycięstw u siebie z drużynami z Grudziądza i Lublina, wywindowały Włókniarz na trzecie miejsce w tabeli. Co jednak najważniejsze drużyna wydaje się być w dobrej formie i znów może myśleć o medalach.

Faworytem meczu, mimo wszystko jest Unia, ale drużynę Piotra Świderskiego stać na zwycięstwo w Wielkopolsce. Atutem częstochowian jest silniejszy duet juniorów. W niezłej dyspozycji są Fredrik Lindgren i Leon Madsen, a do formy wraca Kacper Woryna.

Dla losów meczu Unia - Włókniarz kluczowa będzie postawa dwóch wychowanków Unii. Piotr Pawlicki, który będzie reprezentował gospodarzy, w tym roku w PGE Ekstralidze nie błyszczy. Brakuje mu prędkości. Co prawda Pawlicki nieźle wypadł w tym tygodniu w lidze szwedzkiej i półfinale IMP, ale nie jest do końca pewne, czy przełoży to na ligę.

Bartosz Smektała, który w tym sezonie dołączył do Włókniarza, miał słaby początek sezonu, ale dwa ostatnie mecze w barwach częstochowian były w jego wykonaniu bardzo dobre. Smektała wraca na tor, na którym się wychował i jego postawa może zdecydować o losach pojedynku.