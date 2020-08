Eltrox Włókniarz Częstochowa wygrał w Lublinie z Motorem i znów liczy się w walce o play-off

Już w połowie spotkania widać było, że Włókniarz wygra mecz w Lublinie, ale dla częstochowskiej drużyny ważny był również punkt bonusowy, bo u siebie przegrali 43:47. Bonusa Włókniarz zapewnił sobie w zremisowanym biegu czternastym. Tym samym wynikiem zakończyła się ostatnia gonitwa, a cały mecz "Lwy" wygrały 51:39.

Co jednak najważniejsze w parku maszyn widać było dobrą atmosferę. Zawodnicy Włókniarza żywo ze sobą dyskutowali, wymieniali się spostrzeżeniami. Zwycięstwo to wielki sukces nowego trenera Piotra Świderskiego, który zadebiutował w tej roli w PGE Ekstralidze. Początek miał wspaniały, a jeżeli równie dobrą pracę wykona w kolejnych dwóch meczach z PGG ROW Rybnik i Fogo Unią Leszno, to nikt nie będzie płakał po Marku Cieślaku.

Częstochowianie są w grze o medale, ale awans do play-off to nadal trudne zadanie. Włókniarz za mecz z ROW-em powinien dopisać trzy punkty do dorobku, ale to może być za mało na pierwszą czwórkę. Drużyna Piotra Świderskiego musi więc spróbować sprawić sensację i wyrwać punkty w Lesznie, gdzie Unia nie przegrała od kilkudziesięciu spotkań. Częstochowianie mogą również liczyć na korzystne rezultaty innych spotkań. Wtedy nawet porażka w Lesznie nie zabierze im awansu do play-off.