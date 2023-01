Felieton Przemysława Miśkiewicza. Niech nam przyniosą empatię, miłość bliźniego i rozwagę

U naszych sąsiadów na wschodzie jutro wigilia, jakże odmienna niż rok temu i jak inna od naszej. Wiem, że wielu z nas jest już zmęczonych wojną, pomocą i chciałoby o wszystkim zapomnieć, jednakże zapomnieć się nie da. Kiedy zaczynała się II wojna, mój pradziadek uważał, że nie ma się co bać Niemców. Jako były oficer austriacki, pamiętał ich jako ludzi kulturalnych i spodziewał się, że będą po prostu okupantem, który walczy z wojskiem, ale nie morduje ludności cywilnej. Natomiast jako oficer polski - bo oczywiście po 1918 przeszedł z wojska autro- węgierskiego do polskiego, bał się dziczy sowieckiej. Wiedział, że człowiek pod wpływem ideologii się odczłowiecza i nie widzi przeciwnika i jakiegoś celu, tylko wroga, którego trzeba zniszczyć, udręczyć, zabić, w imię ideologii, która jest celem samym w sobie. Co do sowieta się nic a nic nie pomylił, co do Niemca pomylił się głęboko, bo nie zdawał sobie sprawy, że tam jest też bardzo głęboko osadzona ideologia. Że to też jest wojna ideologiczna, że u jednych jest walka klas, a u drugich walka ras.