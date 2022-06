Festiwal Tauron Nowa Muzyka coraz bliżej. Poznaliśmy kolejnych artystów, którzy w lipcu wystąpią w Katowicach

Trzy wyjątkowe projekty w programie 17. edycji festiwalu

Poznaliśmy kolejnych artystów, którzy w przedostatni weekend lipca (konkretnie 21-24.07) zaprezentują się w katowickiej Strefie Kultury w ramach 17. edycji festiwalu Tauron Nowa Muzyka. Muzycznych wrażeń dostarczą pełen subtelności i emocji jazz od The Cinematic Orchestra, klubowa moc Skreama i przebojowy nowy pop Tymka i Urbańskiego

Zdecydowanym numerem jeden w tym ogłoszeniu jest The Cinematic Orchestra.

Formacja założona przez Jasona Swinscoe, a w ostatnich latach współtworzona także przez długoletniego przyjaciela i współpracownika Dominica Smitha, wypracowała unikalny styl na przecięciu jazzowej melancholii, sugestywności filmowych soundtracków i nowoczesnej elektronicznej produkcji.

Od czasu przełomowego debiutu „Motion” zespół sprzedał setki tysięcy płyt, zaś ich najsławniejszą piosenkę „To Build A Home” znają także widzowie takich seriali i filmów jak „Orange Is The New Black” czy „Homeland”. The Cinematic Orchestra mają na koncie także wspaniałe ścieżki dźwiękowe, m.in. do arcydzieła niemego kina „Człowiek z Kamerą” Wiertowa, a także disneyowskiej produkcji „The Crimson Wing”.