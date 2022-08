Francuskie multikulti czyli państwo Verneuil, ich córki, zięciowie i rodzice zięciów!

Na polskim gruncie świetnym sequelem był np. „Vabank II czyli riposta”, ale z kolei „Kilerów 2-ów”to już nie to samo co „jedynka”. Tymczasem we Francji, niestrudzony reżyser Philippe de Chauveron, zrealizował już właśnie kolejny sequel! No, ale skoro niesłabnącym powodzeniem na całym świecie cieszył się „Za jakie grzechy, dobry Boże?” (2014 r.), następnie „I znowu zgrzeszyliśmy, dobry Boże!” (2019 r.), więc w ubiegłym roku powstała kolejna część „A oni dalej grzeszą, dobry Boże!”. A na marginesie: choć nie lubię nadużywania drugiego przykazania, to akurat w tym wypadku te wszystkie tytuły są bardzo adekwatne i brawo za fantazję w tłumaczeniu, bo w oryginale ani razu nie pada wyraz „grzech” (péché). W Polsce od lat uwielbiamy chodzić do kina na komedie francuskie; klasycy w tym gatunku to Fernandel, Bourvil, Louise de Funès, Pierre Richard, a w czasach najnowszych m.in. Omar Sy, Dany Boon i Christian Clavier. I właśnie ten ostatni wraz z Chantal Lauby są małżeństwem (państwo Marie i Claude Verneuil) oraz „posiadaczami” czterech córek. Jako wzorowi Francuzi (katolicy, gaulliści) chcieliby, aby córki wydały się za „prawdziwych” Francuzów. Tymczasem… trafili się zięciowie różnych ras i religii: Isabelle wyszła za Rachida, muzułmanina pochodzenia algierskiego, Odile poślubiła Davida (Żyda z Izraela), zaś Ségolène wybrała Chińczyka Chao. Marzenie państwa Verneuil pryska, kiedy „ostatnia nadzieja białych”, Laure, oddaje swe serce czarnoskóremu Charlesowi z Wybrzeża Kości Słoniowej. Ślub tych ostatnich wypełnia pierwszą część „grzesznych” państwa Verneuil. W drugiej części Claude, choć – delikatnie mówiąc – nie przepada za zięciami, to jednak w obliczu ich zamiarów opuszczenia Francji (wraz ze swymi „połówkami”) czyni wszystko (różnego rodzaju podstępami, gierkami, wybiegami), aby pozostali w ojczyźnie.