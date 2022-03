Fryderyki: ogłoszono nominacje do tegorocznych nagród. Szanse na statuetki mają m.in. Kaśka Sochacka, Miuosh i Zespół Pieśni i Tańca "Śląsk"

Fryderyki: ogłoszono nominacje w kategoriach muzyki rozrywkowej i poważnej

Pełna lista nominacji w kategoriach muzyki rozrywkowej i jazzu Fryderyk 2022

Najwięcej szans na statuetkę ma w tym roku, która zdobyła trzy nominacje indywidualne oraz pięć współdzielonych z innymi muzykami. Daria będzie walczyła między innymi w kategoriach Artystka Roku, Autorka Roku oraz Album Roku Pop z płytą Wojny i noce.Duże szanse na nagrodę ma także w kategorii Utwór Roku, gdzie nominowana jest dwukrotnie: za singiel "Za krótki sen" zoraz "I Ciebie też, bardzo", który wykonała w ramach projektu Męskie Granie Orkiestra 2021 wspólnie z Dawidem Podsiadło i Vito Bambino.Artystka ubiegać się będzie także o nagrody dla najlepszego zespołu/projektu artystycznego jako członkini projektu Męskie Granie Orkiestra 2020 oraz dla Albumu Roku Pop za płytę Męskie Granie 2020. Otrzymała także nominację dla kompozytorki roku w teamie z Michałem Kushem.wyróżniono sześcioma nominacjami – dla Artystki i Autorki Roku oraz Kompozytorki Roku w teamie z Jakubem Galińskim. W kategorii Album Roku Pop nominowana została jej płyta Irenka, a w kategorii Utwór Roku – singiel kolońska i szlugi. Artystka otrzymała także nominację jako reżyserka teledysku do tego utworu, wspólnie z Michałem Pańszczykiem.otrzymała cztery nominacje, w tym dwie w jednej kategorii: o statuetkę dla albumu alternatywnego będą się ubiegały płyty: Music for Film and Theatre oraz Inner Symphonies - wydawnictwo przygotowane wspólnie z Dobrawą Czocher. Artystka nominowana jest także w kategoriach Kompozytorka Roku oraz Producentka Roku.Debiutująca w ubiegłym rokuto jedna z najbardziej rozpoznawalnych wokalistek. Pochodząca z Pradeł (pow. zawierciański) wokalistka także zdobyła cztery nominacje. Wyróżniono ją nominacją dla Artystki i Kompozytorki Roku oraz za debiut fonograficzny. Szansę na statuetkę ma także jej album Ciche dni w kategorii Album Roku Indie Pop.Album „Pieśni współczesne” - Miuosh i Zespół Pieśni i Tańca „Śląsk” im. Stanisława Hadyny nominowany do Nagrody Fryderyk 2022 w kategorii Album Roku Muzyka Korzeni Blues.Akademia Fonograficzna doceniła również projekt Męskie Granie, nominując Orkiestrę Męskiego Grania 2020 w kategoriach Artysta Roku i Album Roku Pop (za album Męskie Granie 2020), a także wykonawców ubiegłorocznej edycji projektu: w kategorii Utwór Roku, za singiel I Ciebie też, bardzo oraz reżysera teledysku do tego utworu – studio MYK Collective.Młodzi wykonawcy hip-hopowi otrzymali nominacje w kilku kategoriach. W piątce najlepszych zespołów/projektów artystycznych ubiegłego roku znalazł się OIO, czyli Otsochodzi, Young Igi i OKI, a nominowani w kategorii fonograficznego debiutu Young Leosia izostali także wyróżnieni nominacją dla Artystki i Artysty Roku. Mata – zdobywca dwóch Fryderyków 2021, został w tym roku nominowany w kategorii Artysta Roku.Sobel został doceniony jako autor i kompozytor, uzyskując nominacje w obu tych kategoriach. Warta zauważenia jest także obecność Magiery orazwśród nominowanych w kategorii Producent Roku. Warto wspomnieć, że @atutowy pochodzi z Dąbrowy Górniczej i jest autorem hitów m.in.(który również znalazł się w gronie nominowanych).W muzyce jazzowej z dwiema nominacjami powraca, którą Akademia wyróżniła w kategorii Jazzowy Artysta Roku oraz Album Roku Jazz za płytę Live. Po dwie nominacje w tych kategoriach otrzymali także Adam Bałdych za płytę Poetry, Dorota i Henryk Miśkiewicz za Naszą miłość oraz Marcin Wasilewski za nagraną wspólnie ze swoim trio płytą En Attendant.Daria Zawiałow „Wojny i noce”Krzysztof Zalewski „MTV Unplugged”Męskie Granie Orkiestra 2020 „Męskie Granie 2020”Ochman „Ochman”sanah „Irenka”Brodka „BRUT”Kaśka Sochacka „Ciche dni”Król „Dziękuję”Kwiat Jabłoni „Mogło być nic”Natalia Przybysz „MTV Unplugged”Mata „Młody Matczak”Sobel „Pułapka na motyle”Sokół „NIC”Szczyl „Polska Floryda”Zdechły Osa „Sprzedałem dupe”Dezerter „Kłamstwo to nowa prawda”Dziwna Wiosna „Dziwna Wiosna”Muchy „Szaroróżowe”Organek „Na razie stoję, na razie patrzę”WaluśKraksaKryzys „Atak!”Daria Zawiałow, Dawid Podsiadło „Za krótki sen”Męskie Granie Orkiestra 2021 (Daria Zawiałow, Dawid Podsiadło, Vito Bambino) „I Ciebie też, bardzo”Mrozu „Złoto”Muchy „Szaroróżowe”sanah „kolońska i szlugi”bryskaKaśka SochackaOchmanSzczylYoung LeosiaDaria ZawiałowKaśka SochackaMery SpolskysanahYoung LeosiaKrzysztof ZalewskiMataMROZURalph KaminskiSzczylFisz Emade TworzywoKwiat JabłoniMęskie Granie Orkiestra 2020MuchyOIODawid Misiorny i Tymon Nogalski (HARTwarsaw)za teledysk: ROSALIE. feat. bryskaKaśka SochackaOchmanSzczylYoung LeosiaArtystka RokuDaria ZawiałowKaśka SochackaMery SpolskysanahYoung LeosiaArtysta RokuKrzysztof ZalewskiMataMROZURalph KaminskiSzczylZespół/Projekt Artystyczny RokuFisz Emade TworzywoKwiat JabłoniMęskie Granie Orkiestra 2020MuchyOIOReżyser Teledysku RokuDawid Misiorny i Tymon Nogalski (HARTwarsaw)za teledysk: ROSALIE. feat. KRÓL Potrzeba skałMonika Brodka i Przemek Dzienisza teledysk: Brodka Game ChangeMYK Collectiveza teledysk: Daria Zawiałow, Dawid Podsiadło Za krótki senMYK Collectiveza teledysk: Męskie Granie Orkiestra 2021 I Ciebie też, bardzoZuzanna Irena Jurczak i Michał Pańszczykza teledysk: sanah kolońska i szlugiProducent Roku@atutowy (Adam Wiśniewski)Dominik Buczkowski-Wojtaszek, Patryk KumórHania RaniJakub GalińskiMagieraAUTOR/AUTORKA/TEAM AUTORSKI ROKUBartek Fisz WaglewskiDaria ZawiałowMichał WiraszkosanahSobel (Szymon Sobel)Kompozytor/Kompozytorka/Team Kompozytorski RokuDaria Zawiałow, Michał KushHania Rani, Dobrawa CzocherKaśka Sochackasanah, Jakub GalińskiSobel (Szymon Sobel), Piotr LewandowskiAlbum Roku AlternatywnyBAASCH „Balladyna"Michał Łapaj „Are You There"Rysy „4GET"STEEZ83 „Lost Tapes 001"Tomasz Mreńca „Echo"Album Roku Indie PopFisz Emade Tworzywo „Ballady i protesty"Hania Rani „Music For Film and Theatre"Hania Rani, Dobrawa Czocher „Inner Symphonies"Kuba Kawalec „Ślepota"Maria Peszek „Ave Maria"Album Roku Muzyka KorzeniDagadana „Tobie"Jarecki „Totem"Miuosh i Zespół Śląsk „Pieśni współczesne"Tulia „Półmrok"Wojtek Mazolewski „Yugen"Album Roku PopDe Mono „Osiecky"Mery Spolsky „Jestem Marysia i chyba się zabiję dzisiaj"Organek „Ocali nas miłość"Ralph Kaminski „Kora"Variete „Dziki książę"Album Roku JazzAdam BałdychPoetryAnna Gadt TrioRenaissance GesualdoEwa BemLiveWydawca: Agora MuzykaDorota Miśkiewicz i Henryk MiśkiewiczNasza miłośćMarcin Wasilewski TrioEn AttendantJazzowy Artysta RokuAdam BałdychEwa BemDorota MiśkiewiczHenryk MiśkiewiczMarcin WasilewskiJazzowy Muzyk RokuSzymon BiałoruckiMaciej KitajewskiMarek KonarskiPaweł MańkaDaniel NosewiczNominacje w kategoriach muzyki poważnej zostaną opublikowane w czwartek 24 marca.