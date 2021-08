Gdzie nie będzie prądu w śląskim 12.08? Sprawdź planowane wyłączenia prądu oraz awarie

Gdzie obecnie (12.08 1:06) nie ma prądu w śląskim?

powiat bielski

Rudzica Laryszówka i w okolicy

od 11.08 godz. 22:05 do 12.08 godz. 1:30

powiat lubliniecki

Rusinowice

12.08 od godz. 0:02 do 2:00

Planowane wyłączenia prądu w śląskim

Bielsko-Biała

Bielsko-Biała ulica Dzwonkowa od nr 78 do nr 91, Gminna nr 32, 34, Słomiana od ul. Dzwonkowej do nr 32, Poranna nr 1,

12.08 od godz. 8:30 do 13:00

Bielsko-Biała ulica Jazowa nr 6e, 6f, 6m,

17.08 od godz. 8:00 do 15:00

Bielsko-Biała ulica 3 Maja nr 14, 16, sygnalizacja świetlna na skrzyżowaniu ulic 3 Maja i Dąbrowskiego,

17.08 od godz. 8:30 do 14:00

Częstochowa

ul. Kutrzeby nr 16 A, 16 B, garaże

ul. Kutrzeby nr 18 A, 18 B

12.08 od godz. 8:00 do 16:00