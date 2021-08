Gdzie nie będzie prądu w śląskim 2.08? Sprawdź planowane wyłączenia prądu oraz awarie

Gdzie obecnie (2.08 10:07) nie ma prądu w śląskim?

Katowice

Katowice: Piękna, Pracownia Geodezyjna, Kartografia, Pawilon MPGK Park, stacja redukcyjna.

2.08 od godz. 7:00 do 11:00

Katowice: Walentego Roździeńskiego, Walerego Roździeńskiego 186 a, b, c, 188 a, b, b, 190 a, b, c.

2.08 od godz. 10:00 do 14:00

powiat bielski

Kobiernice ulica Wiśniowa , Owocowa , Krakowska , Sadowa.

2.08 od godz. 8:00 do 14:00

powiat bieruńsko-lędziński

Międzyrzecze: Zagrodowa, Posesja bez numeru zasilana z ZK nr 120995.

2.08 od godz. 7:00 do 14:00

Lędziny: Pokoju, 103, 105, od 158 do 176, Gałczyńskiego, Lompy, Czesława Miłosza, od 1 do 23, od 2 do 22, Henryka Sienkiewicza, Jagiellońska, od 2 do 12, od 1 do 17, Trójkątna, 1, od 4 do 4b, Lędzińska, od 174 do 206, od 223 do 241.

2.08 od godz. 8:30 do 13:00