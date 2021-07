Gdzie nie będzie prądu w śląskim 26.07? Sprawdź planowane wyłączenia prądu oraz awarie

Gdzie obecnie (26.07 6:07) nie ma prądu w śląskim?

powiat wodzisławski

Wodzisław Śląski: Starowiejska, Bogumińska, Turzyczka, Turza, Czyżowice, Kraskowiec, Gorzyce, Osiny, Bełsznica, Gorzyczki, Uchylsko, Olza

26.07 od godz. 5:31 do 7:30

powiat zawierciański

Wola Libertowska od 42 do 79, Wola Libertowska od 110 do 125, Wola Libertowska od 80 do 107, Wola Libertowska od 126 do 146, Wola Libertowska od 1 do 41, Żarnowiec, ul.Studzienna.

26.07 od godz. 4:19 do 7:30

Planowane wyłączenia prądu w śląskim

Bielsko-Biała

Bielsko Biała ulica Groszkowa, Jaworowa, Kąty , Dumna, Maślaków od nr 7 do nr 16, Bestwińska od nr 210 do Podleskiej,

29.07 od godz. 8:00 do 17:00

Bielsko-Biała ulica Boboli nr 49,

30.07 od godz. 9:30 do 15:00

Bielsko-Biała ulica Głucha, Żelazna, Boboli, Pokoju, Wierchowa, Lniana,

30.07 od godz. 9:30 do 10:00