Gdzie nie będzie prądu w śląskim 3.03? Sprawdź planowane wyłączenia prądu oraz awarie

Gdzie obecnie (3.03 14:08) nie ma prądu w śląskim?

Bytom

Bytom: Siemianowicka, od 62 do 84, od 55 do 105.

3.03 od godz. 8:00 do 15:00

Częstochowa

ul. Luba nr 39, 39A, 39B, 39C, 39D, 49D

3.03 od godz. 8:00 do 15:00

Jastrzębie-Zdrój

Jastrzębie-Zdrój: Wrzosowa, od Nr 10 i 12.

3.03 od godz. 8:00 do 15:00

Katowice

Katowice: Mysłowicka, nr 14, 16.

3.03 od godz. 8:00 do 15:00

Sosnowiec

Sosnowiec ul. Leśna Działka nr 1261/11 (ZK2786), Działka nr 1261/12 (ZK3053)

3.03 od godz. 8:00 do 16:00

Zabrze

Zabrze ulice: Alojzego Pawliczka, Wolności

3.03 od godz. 12:17 do 14:30

powiat bielski

Buczkowice ulica Lipowska budynek w budowie zasilany ze złącza kablowego nr ZK16799 oraz złącze kablowe nr 16798

3.03 od godz. 8:00 do 15:00