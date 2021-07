Gdzie nie będzie prądu w śląskim 3.07? Sprawdź planowane wyłączenia prądu oraz awarie

Planowane wyłączenia prądu w śląskim

Bielsko-Biała

Bielsko-Biała ul. Karpacka od ul. Partyzantów do nr 16, Filomatów nr 3a, Bartnicza, Filomatów od nr 31 do Karpackiej,

6.07 od godz. 8:00 do 15:00

Bytom

Bytom: Konstytucji, 82A, 84, A, B, C, 86, A, B, C, 88, A, B, C, 88, A, B, C, 90 od A do H, 93, 93A.

5.07 od godz. 8:30 do 13:00

Bytom: Orzegowska, od 1 do 9, od 2 do 12, 13, 13A, 15, 15A, Krupińskiego 1, Piątka od 16 do 26, od 11 do 33, Zabrzańska 79.

6.07 od godz. 8:30 do 13:00

Bytom: Kolonia Zgorzelec, od 1 do 36.

7.07 od godz. 8:00 do 15:00

Bytom: Adolfa Piątka, od 2 do 12, od 1 do 33, Witosa od 13 do 33, 26, 30, Modrzewskiego 1.

7.07 od godz. 8:30 do 13:00