Gdzie nie będzie prądu w śląskim 7.12? Sprawdź planowane wyłączenia prądu oraz awarie

Gdzie obecnie (7.12 8:09) nie ma prądu w śląskim?

Bielsko-Biała

Kaniów ulica Młyńska, Ludowa,

Bestwina ulica Wielodroga,

7.12 od godz. 8:00 do 11:00

Bytom

Bytom: Konstytucji, 85.

7.12 od godz. 8:00 do 11:00

Bytom: Łabędzia, Srebrna, Golfowa od 1 do 23, od 2 do 28.

7.12 od godz. 8:00 do 16:00

Częstochowa

ul. Batalionów Chłopskich nr 117

7.12 od godz. 7:30 do 8:30

ul. Batalionów Chłopskich od nr 95 do nr 117 i od nr 125 do nr 131,

od nr 137 do nr 141 i od nr 145 do nr 153

ul. Batalionów Chłopskich nr 104, 106, 110, 112, 116, 116A, 122

i od nr 124 do nr 132

ul. Sabatowskiego

7.12 od godz. 8:00 do 16:00