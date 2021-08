Gdzie nie będzie prądu w śląskim 9.08? Sprawdź planowane wyłączenia prądu oraz awarie

Gdzie obecnie (9.08 9:07) nie ma prądu w śląskim?

Chorzów

Chorzów: Bojowników o Wolność i Demokrację, 45, 50, 52, tablica informacyjna KZK GOP.

9.08 od godz. 8:00 do 16:00

Katowice

Katowice: 1 Maja, 51, 51a, 53, 53d,e, przejście dla pieszych ul. Murckowska, 1 Maja, ul. Żółkiewskiego - warsztat samochodowy, 1,1a, 2, 3, 4, ul. Niedurnego 2A, 4, 4a, 4b, 6, 6a, 6b, ul. Cynkowa 3, 24, od 12 do 18E.

9.08 od godz. 7:00 do 11:00

powiat bielski

Bujaków ulica Stara Karczma , Zdrojowa, Słoneczna.

9.08 od godz. 8:00 do 14:00

Wilkowice ulica Zamknięta, Do Boru od ul. Gołębiej do nr 9 i nr 22, Dworcowa nr 3, 16, 18, 20, Wyzwolenia od ul. Grabeczni do ul. Gołębiej, Pochyła, Gołębia od ul. Wyzwolenia do nr 9,

9.08 od godz. 8:30 do 11:00